2019-06-05T13:27:37+03:00
Общество

Перерасчет за отсутствие горячей воды в Ростове-на-Дону: как сделать правильно и куда жаловаться

Выясняем, как правильно в Ростове-на-Дону сделать перерасчет за отсутствие горячей воды
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, как правильно в Ростове-на-Дону сделать перерасчет за отсутствие горячей воды.Выясняем, как правильно в Ростове-на-Дону сделать перерасчет за отсутствие горячей воды.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Перерасчет за отсутствие горячей воды в Ростове-на-Дону: как сделать правильно. По традиции, с мая месяца в донской столице начинается опрессовка сетей, когда в разных частях города на несколько дней отключают горячую воду.

Так, с 12 мая краны опустели во многих многоэтажках центра донской столицы и Западного жилого массива. Однако в обещанный срок - 20 мая, вода так и не появилась. Причина - многочисленные порывы, которые коммунальщики устраняли вплоть до первых дней лета.

К слову, в мэрии города добавили, что уже готовят исковые заявления обязать ресурсоснабжающую организацию выполнить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей с большим количеством дефектных участков.

Совсем скоро длительное отключение горячей воды грозит жителям Темерника, СЖМ и проспекта Ленина. Не исключено, что ситуация может повториться. Поэтому специалисты, рассказали, в каких случаях желающие могут потребовать перерасчет за отсутствие коммунальной услуги.

Так, если в квартире или доме установлен индивидуальный счетчик по учету расхода горячей воды, то проблем не возникнет - не набежали кубометры за это время, оплачиваете по факту - сколько было использовано.

А вот остальным придется побегать. Так, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» отключение систем горячего водоснабжения в период проведения ежегодных профилактических ремонтов может достигать не более 14 суток. Если больше, то для проведения перерасчета нужно обращаться в жилищную или ресурсоснабжающую организацию - то есть в Управляющую компанию, ТСЖ или непосредственно сами Теплосети.

КСТАТИ

Штраф до дести тысяч рублей

Согласно пункту 98 «Правил предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в том числе для проведения ремонтных и профилактических работ, размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Кстати, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, согласно ст. 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

АЛЛО!

Куда обращаться, если перерасчет делать отказываются

С заявлением о проведении проверки управляющей, а также ресурсоснабжающей организации, в рамках нарушения сроков, качества коммунальных услуг жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию РО. Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, телефон: 8 (863) 210-22-16. Сайт: gzhi.donland.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Конкин: «Место встречи» Говорухин снимал и в Сокольниках, и в других местах. Названия там исторически сложились. Логично, что именем режиссёра назвали часть новой набережной Яузы
Знаменитый актёр рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Новости 24
Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник
Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего
Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону
«Обжигает!»: Ростовский двойник Ди Каприо прокатился по бассейну на надувном единороге
«Сильно, но волшебно!»: Поклонники в восторге от фото с конем беременной жены Ивана Новосельцева
«Мисс Россия-2019» Алина Санько призналась в любви Элвису Пресли
«Выдала Ростов-на-Дону за Лондон»: Поклонники заподозрили звезду Playboy Мария Лиман в подтасовке фактов
«Очень круто!» Ростовская художница нарисовала Екатерину Варнаву из Comedy Club
«Комсомольская правда» запускает проект «Неделя здоровья»
«Платье офигенное»: Поклонники обсуждают новое фото с отдыха третьей жены Дмитрия Тарасова
В Ростове-на-Дону пройдет Фестиваль барабанщиков
В Ростовской области девочка-подросток лишилась ноги, врезавшись на мопеде в отбойник на мосту
В Ростовской области 50 передвижных комплексов фиксации нарушений будут работать круглосуточно
В Ростове-на-Дону троллейбус с отказавшими тормозами снес два столба
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июня 2019: где и когда
В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек
В Ростовской области второклассника, потерявшегося в торговом центре, искали несколько часов
Ростовская область рассчитывает подписать ряд соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2019
Житель Ростовской области подозревается в убийстве 77-летней матери
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов
В Ростовской области по требованию Генпрокурора РФ проверят расчет тарифов на вывоз мусора
«Какая изящная шея. Просто огонь!»: Поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой из прошлого века