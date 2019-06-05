Перерасчет за отсутствие горячей воды в Ростове-на-Дону: как сделать правильно и куда жаловаться

Перерасчет за отсутствие горячей воды в Ростове-на-Дону: как сделать правильно. По традиции, с мая месяца в донской столице начинается опрессовка сетей, когда в разных частях города на несколько дней отключают горячую воду.

Так, с 12 мая краны опустели во многих многоэтажках центра донской столицы и Западного жилого массива. Однако в обещанный срок - 20 мая, вода так и не появилась. Причина - многочисленные порывы, которые коммунальщики устраняли вплоть до первых дней лета.

К слову, в мэрии города добавили, что уже готовят исковые заявления обязать ресурсоснабжающую организацию выполнить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей с большим количеством дефектных участков.

Совсем скоро длительное отключение горячей воды грозит жителям Темерника, СЖМ и проспекта Ленина. Не исключено, что ситуация может повториться. Поэтому специалисты, рассказали, в каких случаях желающие могут потребовать перерасчет за отсутствие коммунальной услуги.

Так, если в квартире или доме установлен индивидуальный счетчик по учету расхода горячей воды, то проблем не возникнет - не набежали кубометры за это время, оплачиваете по факту - сколько было использовано.

А вот остальным придется побегать. Так, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» отключение систем горячего водоснабжения в период проведения ежегодных профилактических ремонтов может достигать не более 14 суток. Если больше, то для проведения перерасчета нужно обращаться в жилищную или ресурсоснабжающую организацию - то есть в Управляющую компанию, ТСЖ или непосредственно сами Теплосети.

КСТАТИ

Штраф до дести тысяч рублей

Согласно пункту 98 «Правил предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в том числе для проведения ремонтных и профилактических работ, размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Кстати, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, согласно ст. 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

АЛЛО!

Куда обращаться, если перерасчет делать отказываются

С заявлением о проведении проверки управляющей, а также ресурсоснабжающей организации, в рамках нарушения сроков, качества коммунальных услуг жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию РО. Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, телефон: 8 (863) 210-22-16. Сайт: gzhi.donland.ru.