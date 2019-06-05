Семья из Чехии разыскивает родню советского офицера, который помог выжить их близким в 1945 году

Легенда о советском солдате из Ростова-на-Дону в чешской семье Милицких пересказывалась на протяжении семи десятилетий. Весной 1945 года в доме квартировал советский солдат. Открытый, улыбчивый, рукастый. Понимая, насколько сложно жить в разрушенном городе и доме, он стал помогать молодой семье выжить и восстановить быт, даже провел электричество. А уезжая, оставил им карточку, сделанную в Праге в мае/июне 1945 года. На оборотной стороне он написал: «Представителю чешского народа Милицкому Вацлаву. Гвардии капитан Панасюк. 8.6.1945. Ростов-на-Дону, главпочтамт, до востребования».

Через несколько лет Милицкие решили разыскать советского друга, отправляли письма в Ростов-на-Дону, но они возвращались. Уже нет в живых супругов, которые подружились с советским солдатом, а их трехлетний сын - теперь глава большой семьи и уважаемый человек в городе Ржичани-Страшин, что под Прагой.

Это тот самый дом, где весной 1945 года жил офицер из Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено движением "Бессмертный полк"

Помня наказ родных, он не оставил поиски. Ими стала заниматься дальняя родственница из Берлина, которая работает переводчиком. Сначала вышла на совет ветеранов, а потом обратилась в патриотический центр "Победа", после чего информацию о розыске передали в "Бессмертный полк".

- Нас попросили найти советского солдата, о котором осталась легенда, передаваемая из поколения в поколение. Сказали, что офицер покорил своей открытостью и бескорыстием, помог, считайте, чужим людям, - рассказал Андрей Кудряков, лидер движения «Бессмертный полк» в Ростовской области. - Учитывая некоторые сложности в общении, мы попросили прислать письмо. Мы его получили вместе со снимками и перевели.

Семья Милицких из Ржичани-Страшин. Фото: предоставлено движением "Бессмертный полк"

Поисковики Ростова-на-Дону попытались найти человека с фотографии либо его родственников, но увы. Слишком много было призывников с такой фамилией и примерным возрастом.

- Надеемся, что благодаря сохранившейся карточке капитана Панасюка отзовутся, возможно, однополчане, бывшие коллеги по работе, родственники, - говорят в штабе «Бессмертного полка». - Семья Милицких попросила передать, что очень хочет узнать о его дальнейшей судьбе, семье и, если его уже нет в живых, лично сказать слова благодарности его потомкам. Они будут рады и благодарны любой информации!

А В ЭТО ВРЕМЯ

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