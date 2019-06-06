Современная стоматология в Ростове-на-Дону: цены не кусаются

Здоровые зубы и красивая улыбка – показатель качества жизни. Даже проблема серьезная, современные методы протезирования либо имплантации помогут ее решить. Об этом мы поговорили с главным врачом клиники «Династия С» Еленой Владимировной Скибинской и заведующим ортопедическим отделением клиники Эдуардом Ншановичем Кюляном.

- Имплантация считается самым современным способом восстановить зуб. Какие виды имплантов бывают?

- Самые простые – пластинчатые, которые устанавливаются в кость, даже если она узкая. Но есть минус - они не выдерживают больших нагрузок. Поэтому самыми лучшими, по мнению многих стоматологов, считаются корневидные импланты. Они выносят любые нагрузки, однако не всегда возможно установить их в кость: иногда необходимо делать подсадку либо выполнять операцию под названием синуслифтинг, если нам не хватает места. Несмотря на это, дентальная имплантация корневидными имплантами является самым распространенным и прогнозируемым методом.

- Что нужно знать пациенту, который готовится к имплантации?

- Нужно записаться на консультацию к хирургу-имплантологу и сделать компьютерную томограмму. Полученный 3D-снимок позволяет оценить толщину и ширину костной ткани, после чего хирург выбирает размер и диаметр импланта. На этом этапе пациенту нужно подготовиться к процедуре. Во-первых, исключить курение хотя бы на 3-4 месяца, пока импланты приживаются. Во-вторых, провести полную санацию полости рта, то есть пролечить кариес, заменить старые пломбы, убрать зубные отложения. И в-третьих, перед операцией хорошо выспаться. Бояться процедуры не нужно. Существует масса современных препаратов для анестезии, а индивидуальный подбор дает стопроцентную возможность обезболивания.

- Есть ли противопоказания к имплантации?

- Имплантация не проводится пациентам до 18-20 лет. Что касается людей преклонного возраста, то противопоказанием могут являться сахарный диабет декомпенсированной формы, состояние после онкологических операций и химиолучевой терапии, а также тяжелые системные заболевания, беременность и период лактации. Если имплантация не рекомендована, можно рассмотреть возможность протезирования. Опытный врач подскажет, что лучше всего подойдет. Зубной протез полностью заменяет отсутствующий зуб. Коронка служит защитой имеющегося зуба. А винир - это небольшая керамическая накладка на переднюю часть зуба, с помощью которой можно изменить дизайн улыбки, поменять цвет и форму зубов.

- Клиника «Династия С» имеет большой опыт работы. С какими сложными случаями приходилось сталкиваться?

- Достаточно часто обращаются пациенты, которые хотят сохранить свой зуб, но в других клиниках им отказали по причине того, что в корневом канале сломали инструмент. Под зубом образовался патологический процесс, который нельзя вылечить, так как невозможно пройти канал. Однако в нашей клинике есть все шансы вылечить такой зуб и сохранить его на долгое время. В этом нам помогает операционный микроскоп и апикальная хирургия - мы не боимся сложностей и боремся за каждый зуб.

- Современное стоматологическое лечение требует больших финансовых затрат?

- Нужно понимать, что чем дольше откладываешь лечение, тем дороже оно становится. Вариантов имплантов очень много, начиная от 15990 рублей – это вполне подъемная цена. Кроме того, у нас всегда есть акции, за которыми можно следить на сайте. Существует семейная скидка и возможность беспроцентной рассрочки. Приходите на бесплатную консультацию и хотя бы узнайте, что нужно сделать для здоровья ваших зубов.