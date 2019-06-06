«Мексика, а ты была круче»! Поклонники оценили старые снимки экс-участницы «Дома-2»

Ну что этим фанатам надо, правда? Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» старается, чтобы радовать глаз, а они - злые - продолжают писать гадости в комментариях.

Не успела красотка из Ростова-на-Дону (она сейчас, кстати, в родном городе - набивает новую тату) выложить снимки трехлетней давности, как сразу застрочили в комментариях (авторский стиль и орфография сохранены): «Мексика, а ты была круче», «Такой ты мне больше нравилась», «На фото ты настоящая, а сейчас кукла», «Эта Мексика была афигенной девчонкой. Дом 2 убил в тебе личность. К сожалению».

Прошлись и по носику Марины, который, напомним, претерпел сразу четыре ринопластики, последнюю - буквально пару месяцев назад.

ms.mexika September 2016 #seychelles

- Классный носик, зачем менять его нужно было, - написали поклонники, явно намекая, что Марине уже пора остановиться в ее стремлении иметь совершенную красоту.

Объективности ради стоит отметить, что были комментарии и в пользу ростовчанки. К примеру, нашлись фолловеры, которые посчитали, что «сейчас твоя внешность намного лучше».

Сама красотка, которая занята в Ростове-на-Дону встречами с родней и новым тату, никак не реагирует на нападки в социальных сетях. Впрочем, после участия в скандальных шоу, у нее, похоже, выработалась одна позиция - никак не реагировать на злые комментарии, чтобы не давать новые поводы для хейтеров.

ms.mexika О моём четвёртом носе 3 апреля в г.Стамбул мне была проведена четвёртая ринопластика

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