2019-06-06T18:01:40+03:00
Общество

«Мексика, а ты была круче»! Поклонники оценили старые снимки экс-участницы «Дома-2»

Фолловеры посчитали, что у Марины Черкасовой из Ростова-на-Дону после операций пропала индивидуальность
Ольга КУПОРОВА
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Поклонники считают, что раньше Мексика выглядела круче. Фото: ms.mexikaПоклонники считают, что раньше Мексика выглядела круче. Фото: ms.mexika
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Ну что этим фанатам надо, правда? Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» старается, чтобы радовать глаз, а они - злые - продолжают писать гадости в комментариях.

Не успела красотка из Ростова-на-Дону (она сейчас, кстати, в родном городе - набивает новую тату) выложить снимки трехлетней давности, как сразу застрочили в комментариях (авторский стиль и орфография сохранены): «Мексика, а ты была круче», «Такой ты мне больше нравилась», «На фото ты настоящая, а сейчас кукла», «Эта Мексика была афигенной девчонкой. Дом 2 убил в тебе личность. К сожалению».

Прошлись и по носику Марины, который, напомним, претерпел сразу четыре ринопластики, последнюю - буквально пару месяцев назад.

ms.mexikams.mexika
September 2016 #seychelles
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- Классный носик, зачем менять его нужно было, - написали поклонники, явно намекая, что Марине уже пора остановиться в ее стремлении иметь совершенную красоту.

Объективности ради стоит отметить, что были комментарии и в пользу ростовчанки. К примеру, нашлись фолловеры, которые посчитали, что «сейчас твоя внешность намного лучше».

ms.mexikams.mexika
Yup #мексичка
33557 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама красотка, которая занята в Ростове-на-Дону встречами с родней и новым тату, никак не реагирует на нападки в социальных сетях. Впрочем, после участия в скандальных шоу, у нее, похоже, выработалась одна позиция - никак не реагировать на злые комментарии, чтобы не давать новые поводы для хейтеров.

ms.mexikams.mexika
О моём четвёртом носе 3 апреля в г.Стамбул мне была проведена четвёртая ринопластика
20199 отметок «Нравится»389 комментариевInstagram

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«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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