2019-06-07T17:09:46+03:00
Общество

Внимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста

Транспортную артерию должны привести в порядок до конца октября
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Внимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста. Фото: администрация Ростова-на-ДонуВнимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста. Фото: администрация Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Начался долгожданный и такой нерадостный для водителей (естественно, из-за пробок) ремонт Западного моста. Как признаются городские власти, это будет один из самых крупных объектов, отправленных на реконструкцию в нынешнем году. Ремонт будет идти в два этапа - сначала перекроют одну полосу, потом вторую. Подрядчику предстоит за полгода привести в порядок 754 метра мостового сооружения, а также подходы от Всесоюзной до Западного шоссе.

– По состоянию на сегодняшний день выполнены работы по организации дорожного движения на период ремонта, – рассказал начальник отдела искусственных сооружений МКУ «ДИСОТИ» Вячеслав Козлов. – Нанесена временная разметка, установлены соответствующие знаки, щиты, бетонные блоки, а также выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части мостового полотна. Идет демонтаж защитного и выравнивающего слоя бетона и гидроизоляции.

Список работ, которые предстоит сделать, достаточно длинный. Сметной документацией предусмотрены устройство выравнивающего слоя, гидроизоляция проезжей части, ремонт деформационных швов, бетонных поверхностей, восстановление целостности антикоррозийного покрытия металлических элементов пролетных строений, замена опорных частей, ну и новый слой асфальтобетонного покрытия.

Внимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Внимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В администрации города заверяют, что работы затягиваться не будут (это скоро станет известно благодаря народным репортерам, которые прошлый ремонт достаточно активно освещали в социальный сетях). Обещают, что бригады подрядной организации будут работать в две смены (130 специалистов), которые задействуют десять единиц специализированной техники.

Согласно технической документации, гарантийный срок на верхнюю часть асфальтового покрытия должен составить не менее четырех лет, а двух слоев, которые идут под ним, включая основание, шесть и пять лет, соответственно.

ОФИЦИАЛЬНО

Протяженность мостового сооружения составляет 754 м, общая площадь - 12 346 м2. Длина подходов - 460 м, площадью - 7 801 м2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
В Ростове-на-Дону на ряде улиц запретят остановку и стоянку автомобилей
Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны
В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обманул предпринимателя на 600 тысяч рублей
«Удачи тебе, ангел белокурый!»: Поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой неоднозначно восприняли ее выход из декрета
«Нереальное фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотоотчет со своей пробежки
«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса
«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху
В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России
Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей