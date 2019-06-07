Начался долгожданный и такой нерадостный для водителей (естественно, из-за пробок) ремонт Западного моста. Как признаются городские власти, это будет один из самых крупных объектов, отправленных на реконструкцию в нынешнем году. Ремонт будет идти в два этапа - сначала перекроют одну полосу, потом вторую. Подрядчику предстоит за полгода привести в порядок 754 метра мостового сооружения, а также подходы от Всесоюзной до Западного шоссе.

– По состоянию на сегодняшний день выполнены работы по организации дорожного движения на период ремонта, – рассказал начальник отдела искусственных сооружений МКУ «ДИСОТИ» Вячеслав Козлов. – Нанесена временная разметка, установлены соответствующие знаки, щиты, бетонные блоки, а также выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части мостового полотна. Идет демонтаж защитного и выравнивающего слоя бетона и гидроизоляции.

Список работ, которые предстоит сделать, достаточно длинный. Сметной документацией предусмотрены устройство выравнивающего слоя, гидроизоляция проезжей части, ремонт деформационных швов, бетонных поверхностей, восстановление целостности антикоррозийного покрытия металлических элементов пролетных строений, замена опорных частей, ну и новый слой асфальтобетонного покрытия.

Внимание, пробки! В Ростове-на-Дону начался ремонт Западного моста. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В администрации города заверяют, что работы затягиваться не будут (это скоро станет известно благодаря народным репортерам, которые прошлый ремонт достаточно активно освещали в социальный сетях). Обещают, что бригады подрядной организации будут работать в две смены (130 специалистов), которые задействуют десять единиц специализированной техники.

Согласно технической документации, гарантийный срок на верхнюю часть асфальтового покрытия должен составить не менее четырех лет, а двух слоев, которые идут под ним, включая основание, шесть и пять лет, соответственно.

ОФИЦИАЛЬНО

Протяженность мостового сооружения составляет 754 м, общая площадь - 12 346 м2. Длина подходов - 460 м, площадью - 7 801 м2.