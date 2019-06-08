2019-06-08T09:50:37+03:00
Общество

Выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: в парках горожан ждут квесты, хороводы и караоке

Выясняем, какие мероприятия запланированы в парках Ростова-на-Дону на выходные 8-9 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
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Парки Ростова-на-Дону приготовили свою программу для горожан.Парки Ростова-на-Дону приготовили свою программу для горожан.Фото: Сергей ТАРАСОВ
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Выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: в парках горожан ждут квесты, хороводы и караоке. Как рассказали в городском Управлении культуры, это и многое другое для ростовчан и гостей города приготовили в ближайшие дни. Так что укрыться от летнего зноя можно не только у воды или рядом с кондиционером. Изучайте и приходите!

Кроме аттракционов будет чем заняться. Фото: Дмитрий НОРОВ

Кроме аттракционов будет чем заняться.Фото: Дмитрий НОРОВ

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий в парках Ростова-на-Дону

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

8 июня

10.00-12.00 - Игровая программа «В гостях у Карлсона».

9 июня

10.00-11.00 - детские тренировки на велосипедах и беговелах.

15.00-16.00 - День друзей.

ПАРК 1 МАЯ

8 июня

17.00-18.00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”.

18.00-20.00 - Вечер – отдыха “Танцевальное Рандеву”.

9 июня

10.00-11.00 - Зарядка от группы спортивного танца “Экстрим”.

10.00-12.00 - Работа художественной площадки “Рисуем вместе с мамами”.

18.00-19.30 - Игровая программа “Русская вечерка” – игры, хороводы, русские забавы.

ПАРК ОСТРОВСКОГО

9 июня

16.00 - Увлекательные выходные «Потанцуй вместе с нами». Квест «Россия - моя страна».

Спрятаться от городского зноя можно в парках. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Спрятаться от городского зноя можно в парках.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

9 июня

17.30 до 19.00 - «Воскресенье – день семейный» - программа семейного отдыха. Мастер-класс «Юный художник».

17.00 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читального пункта, «Россия начинается с тебя» - викторина, посвященная Дню России.

ПАРК ДРУЖБА

8 июня

13.00 - 16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».

9 июня

10.00 -11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

11.00 - 12.00 - Показательное выступление спортивных клубов Ростова-на-Дону.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

9 июня

Анимационная программа

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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