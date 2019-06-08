Выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: в парках горожан ждут квесты, хороводы и караоке
Выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: в парках горожан ждут квесты, хороводы и караоке. Как рассказали в городском Управлении культуры, это и многое другое для ростовчан и гостей города приготовили в ближайшие дни. Так что укрыться от летнего зноя можно не только у воды или рядом с кондиционером. Изучайте и приходите!
Кроме аттракционов будет чем заняться.Фото: Дмитрий НОРОВ
КОНКРЕТНО
Программа мероприятий в парках Ростова-на-Дону
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
8 июня
10.00-12.00 - Игровая программа «В гостях у Карлсона».
9 июня
10.00-11.00 - детские тренировки на велосипедах и беговелах.
15.00-16.00 - День друзей.
ПАРК 1 МАЯ
8 июня
17.00-18.00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”.
18.00-20.00 - Вечер – отдыха “Танцевальное Рандеву”.
9 июня
10.00-11.00 - Зарядка от группы спортивного танца “Экстрим”.
10.00-12.00 - Работа художественной площадки “Рисуем вместе с мамами”.
18.00-19.30 - Игровая программа “Русская вечерка” – игры, хороводы, русские забавы.
ПАРК ОСТРОВСКОГО
9 июня
16.00 - Увлекательные выходные «Потанцуй вместе с нами». Квест «Россия - моя страна».
Спрятаться от городского зноя можно в парках.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
9 июня
17.30 до 19.00 - «Воскресенье – день семейный» - программа семейного отдыха. Мастер-класс «Юный художник».
17.00 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читального пункта, «Россия начинается с тебя» - викторина, посвященная Дню России.
ПАРК ДРУЖБА
8 июня
13.00 - 16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».
9 июня
10.00 -11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».
11.00 - 12.00 - Показательное выступление спортивных клубов Ростова-на-Дону.
ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
9 июня
Анимационная программа
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
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ИСТОЧНИК KP.RU