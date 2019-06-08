«Кто-то очень хотел шашлыка?»: В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин и повредили витрину

В субботу, 8 июня, в городе Ростове-на-Дону произошла дорожная авария с участием сразу нескольких легковушек. Известно, что инцидент случился уже ближе к вечеру. Вызов в экстренные службы поступил около 18:00 на улицу Немировича-Данченко, 70а. Очевидцы рассказали, что там столкнулись сразу пять автомобилей. При этом один из них чуть ли не влетел в витрину шашлычной.

Одна из машин влетела в витрину. Фото: Группа ВКонтакте "Это Ростов-на-Дону".

Известно о двух пострадавших. У одного из них перелом пальца. А вот у другого - тот, который, предположительно, и был виновником массовой аварии, разбита губа. В Интернете пишут, что машины сильно пострадали.

Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в региональном Управлении ГИБДД, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не предоставил преимущество движения, выезжая со второстепенной дороги. В результате чего столкнулся с автомобилем Infiniti , который отбросило на две припаркованные машины. Сам же он столкнулся еще и с «ГАЗелью».

Автомобили сильно пострадали. Фото: Группа ВКонтакте "Это Ростов-на-Дону".

В соцсетях, где и опубликовали фотографии с места происшествия, шутят, что, мол «Кто-то очень хотел шашлыка».

На месте работают госавтоинспекторы, которым и предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.