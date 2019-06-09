2019-06-09T14:08:15+03:00
Происшествия

Ростовская область поднялась на 5-е место в рейтинге самых криминальных регионов России

За четыре месяца текущего года в регионе зарегистрированы свыше 19 тысяч преступлений
Александр СТЕПАНОВ
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Количество зарегистрированных преступлений выросло на 6,4 процента. Фото: ГУ МВД по РО.Количество зарегистрированных преступлений выросло на 6,4 процента. Фото: ГУ МВД по РО.
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Донской регион за первые четыре месяца текущего года поднялся на одну ступень в рейтинге Генпрокуратуры РФ по количеству зарегистрированных преступлений и занимает теперь в нем 5-е место, опередив в этом далеко не радужном списке Башкортостан.

Первые четыре лидирующих позиции, к слову, остались неизменными: Москва (47,3 тысячи преступлений), Подмосковье (26 тысяч), Краснодарский край (23,4 тысячи) и Челябинская область (21,2 тысячи).

В Ростовской области с января по апрель включительно было зарегистрировано без малого 19,5 тысячи криминальных деяний (рост, в сравнении с теми же четырьмя месяцами 2018-го, - 6,5 процента), из которых около тысячи приходится на особо тяжкие преступления (10-е место в стране), еще почти 3,3 тысячи - «просто» тяжкие (7-е место), порядка тысячи — экономической направленности (11-е место).

ТОП-20 субъектов Федерации с наибольшим количеством преступлений. Данные: ГП РФ.

ТОП-20 субъектов Федерации с наибольшим количеством преступлений. Данные: ГП РФ.

За этот небольшой отрезок времени на Дону было совершено шесть десятков покушений и убийств, шестнадцать факто злоупотребления полномочиями, около семидесяти случаев взяточничества (кстати, 5-я строчка в России).

Кроме того, в надзорном ведомстве РФ особо отмечают рост числа аферистов разных мастей в донском регионе.

- Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области (на 979 случаев больше, это плюс 53,8 процента), Москве (на 757, плюс 7,6 процента), Башкортостане (на 700, плюс 45,3 процента), а также Свердловской (на 650, плюс 49,4 процента) и Нижегородской (на 497, плюс 37,5 процента) областях, - говорится в аналитическом документе ГП РФ (копия есть в распоряжении «КП»).

Нераскрытыми, между тем, остаются свыше шести тысячи преступлений.

Добавим, что по итогам 2018 года Ростовская область в аналогичном рейтинге Генпрокуратуры России заняла 6-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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