Назад в средневековье: в Ростове-на-Дону мастер по металлу выставил на продажу пояса верности

В Ростове-на-Дону выставили на продажу «пояса верности». Ну а что? Сомневаешься в любимой или любимом? Чего мучиться ревностью: можно воспользоваться опытом средневековья и опоясать вторую половину. Тем более, что цена за спокойствие не грабительская - всего-то семь тысяч рублей. Правда, не факт что предмет вожделения на это согласится.

В ассортименте четыре модели - потяжелее и полегче, на разную весовую категорию. Фото: Авито.

Объявление о пикантном предмете гардероба появилось на одной из ростовских досок бесплатных объявлений. В ассортименте четыре модели - потяжелее и полегче, на разную весовую категорию. На каждой - навесной замок, так что чужак без ключа не прорвется.

Причем, спросом диковинка явно пользуется - больше 11 тысяч просмотров за месяц!

- Могу любой сделать, - отзывается на том конце провода мастер, представившийся Александром. - Хотите эти, хотите по вашим эскизам... Вам какой?

Спросом диковинка явно пользуется - больше 11 тысяч просмотров за месяц! Фото: Авито.

Как-то даже теряюсь - то ли от его напора, то ли от щекотливости темы...

- А какие есть в наличии? - робко интересуюсь я.

- Пока только под заказ, - бойко отвечает мастер, добавив, что ждать неделю - не больше.

- И что, интересуются? - продолжаю тянуть время.

- На самом деле вы первый, - честно признается Александр. - Хотя смотрят объявление хорошо, но пока никто еще не звонил.

На каждой - навесной замок, так что чужак без ключа не прорвется. Фото: Авито.

Мужчина признался, что такие пояса все же не его профиль. На самом деле он занимается изготовлением кованых ворот, оград и прочей утвари. А объявление дал только по тому, что нужно было заполнить пустующее окно в Интернет-сетке: мол, и это, если надо, он тоже умеет.

Мастер говорит, что с появлением такой экзотики, клиентов на его странице явно стало больше. И верит, что пикантный интерес поможет еще и увеличить продажи, а может и подзаработать на чужой слабости.