"Мексика, ты дерзкая!": Поклонники отреагировали на фотосессию street style бывшей участницы "Дома-2"

Экс-участница «Дома-2» и сериала «Интаграмщицы» продолжает набирать количество подписчиков эпатажными снимками. На этот раз Марина Мексика выложила новые карточки из серии «деваха на районе». Ничего на грани, максимум (насколько это возможно) одежды, без вульгарности (ну почти), в общем street style 2019 в исполнении 24-летней Марины Черкасовой

Сами слова, которыми красотка подписала снимки, не будем цитировать по причине сомнений в смысловом значении, все-таки главный акцент на снимки и на комментарии. А подписчики зажгли.

- Сколько жигули не тюнингуй...Инкубатор резаный. На одно лицо все, - рубанули одни.

- Как бы это грустно не звучало, - ехидно написали другие.

- Да когда то было красоткой, и любовались тобой ну ничего не огорчайся, все будет хорошо, красота это не главное, - заявили третьи.

ms.mexika #photography by @maxystyle Однажды, если вдруг, ты решишь уйти от меня. Вместо этого ананаса окажется твоя голова #мексичка

Противники вышеуказанных заявлений отозвались сразу и вступили в бой за свою любимицу (авторские пунктуация и орфография выше и далее сохранены): «Красотка», «Бомба!», «Мексика, ты дерзкая!», «Зажигай, не обращай внимание на этих злюк».

ms.mexika Я чувствую, что все так, как должно быть

Стоит отметить, что экс-участница «Дома-2» и не обращает, она уже давно не отвечает на комментарии хейтеров, а вот с поклонниками с удовольствием общается, правда, по большей части рассказывает о своих пластических операциях, активно рекомендует врачей и косметологов.

ms.mexika Если я спрошу вас, чего вы хотите от жизни

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