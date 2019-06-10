Василий Голубев: Многомиллиардные соглашения на ПМЭФ-2019 — это задел на двенадцать лет вперед

Губернатор Василий Голубев поделился в эфире радио «Комсомольская правда» своими впечатлениями об участии Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся 6-8 июня в северной столице, в ходе которого донской регион подписал соглашения с инвесторами на рекордную сумму - свыше 187 млрд рублей.

- Василий Юрьевич, известно, что у Ростовской области, как и всегда, в общем-то, на ПМЭФ насыщенная программа. Это понятно. Но, скажите, для вас как для главы региональной делегации что важнее в таких мероприятиях - итоговые суммы или какие-то другие показатели?

- Важнее все-таки создание заделов на будущее. Даже те проекты, соглашения которые мы сегодня подписали или обсуждали, определяют наше взаимодействие с бизнесом не на ближайшие год-два, а до 2030 года. Совпадение или нет, но Стратегия социально-экономического развития Ростовской области как раз и рассчитана на такой срок.

- Но итоговые цифры-то играют роль, так?

- Конечно, в то же время важна и конкретика, и инвестиции. Потому что это новые рабочие места, новый инвестиционный климат в регионе, создание новых направлений в экономике. Мы уже подписали, например, соглашения о развитии ветроэнергетики и сейчас уже запустили строительство первого ветропарка. Стоимость этого проекта - 10 млрд рублей, завершение его запланировано уже в следующем году, а таких ветропарков у нас будет шесть - до 2024 года. Это 600 МВт электроэнергии, которые войдут в энергосистему Дона. Для нас это принципиально важно, ведь бизнес, в частности, считает территорию инвестиционно привлекательной, если цена вопроса по техприсоединению, стоимость киловатт-часа для него выгодна. И в контексте этого мы всегда говорим о развитии инженерной инфраструктуры, и в текущем году таких проектов подписано несколько.

- Кстати, по итогам прошлого форума донской регион заключил соглашения на 12 млрд рублей, в том числе с зарубежными компаниями, в частности, с «ФМ Ложистик» по строительству крупнейшего логистического комплекса. Плюс был проект по созданию на карте Ростовской области целого нового населенного пункта. В какой стадии эти проекты и другие, которым был дан старт год назад?

- «ФМ Ложистик» - большой, действительно, проект, на 4 млрд рублей. Процесс идет, динамика хорошая, в сентябре запустим (предприятие). Что касается объекта жилищного строительства - речь идет о проекте в Аксайском районе, - там инвестиции составят 6 млрд рублей: с полной инфраструктурой, социальными объектами - то есть со всем необходимым. Этот проект, что называется, на выходе, в нынешнем году начнется непосредственно само строительство.

- Анонсировалось, что главным зарубежным гостем на Питерском форуме станет лидер КНР Си Цзиньпин. У Тихого Дона есть какие-то проекты с бизнесом из Поднебесной? Я к тому, что недавно проходила новость о том, что китайский инвестор собирается вложить какую-то весьма приличную сумму - 70 млн долларов, кажется, в строительство сахарного завода в Целине. Так ли это?

- Если быть точным, сумма составляет 16,2 млрд рублей. Китайский бизнес, на самом деле, заинтересовался этим проектом, и, насколько мне известно, его участие предполагается в нем в размере одной трети от стоимости. Я не так давно провел анализ того, как производитель сахарной свеклы реагирует на такую возможность (перспективу появления подобного предприятия в РО, - прим. ред.), так вот по прогнозам селяне начнут выращивать свеклу в большем объеме, поскольку в этом деле есть свои нюансы, в частности, близость места выращивания к локализации предприятия по ее переработке. Ну, и земля на Дону плодородная, здесь есть перспективы для аграриев. Да, кто-то говорит, что, мол, этот рынок перенасыщен, но мы-то ведем речь о современных технологиях - это первое, а кроме того, по моей информации, рынок сбыта этого предприятия выйдет за пределы только самой России.

- Василий Юрьевич, вместе с тем, мы понимаем, что в развитии инфраструктурных проектов большую роль играет логистика. Так вот, хватает ли в Ростовской области дорог, в каком они состоянии, как у вас идет процесс реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»?

- Ну, дорог-то у нас точно хватает - больше 31 тысячи. Другой вопрос - какого они качества. И здесь нужно разделить их на категории: федеральные, региональные, муниципальные. Три агломерации, где реализуется этот нацпроект, о котором вы сказали, и 21 муниципалитет участвует в этой программе. Уровень нормативного состояния сегодня составляет порядка 55 процентов, иначе говоря, есть, чем заниматься. Но особое внимание, разумеется, будет уделяться потенциально опасным участкам. Процесс уже идет: принятые в прошлом году меры позволили снизить аварийность в регионе на 15,7 процента и добиться сокращения количества погибших (на 7,4%) и пострадавших (на 16,8%). И, что самое приятное, снижение аварийности по итогам первых четырех месяцев уже 2019-го тоже почти на 20 процентов, т.е. тенденция сохраняется.