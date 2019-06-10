2019-06-10T17:40:33+03:00
Политика

Василий Голубев: Многомиллиардные соглашения на ПМЭФ-2019 — это задел на двенадцать лет вперед

Губернатор Ростовской области побывал в эфире выездной студии радио «КП» на Петербургском форуме
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Глава донского региона ответил на важные вопросы в эфире выездной радиостудии "КП".Глава донского региона ответил на важные вопросы в эфире выездной радиостудии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Василий Голубев поделился в эфире радио «Комсомольская правда» своими впечатлениями об участии Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся 6-8 июня в северной столице, в ходе которого донской регион подписал соглашения с инвесторами на рекордную сумму - свыше 187 млрд рублей.

- Василий Юрьевич, известно, что у Ростовской области, как и всегда, в общем-то, на ПМЭФ насыщенная программа. Это понятно. Но, скажите, для вас как для главы региональной делегации что важнее в таких мероприятиях - итоговые суммы или какие-то другие показатели?

- Важнее все-таки создание заделов на будущее. Даже те проекты, соглашения которые мы сегодня подписали или обсуждали, определяют наше взаимодействие с бизнесом не на ближайшие год-два, а до 2030 года. Совпадение или нет, но Стратегия социально-экономического развития Ростовской области как раз и рассчитана на такой срок.

- Но итоговые цифры-то играют роль, так?

- Конечно, в то же время важна и конкретика, и инвестиции. Потому что это новые рабочие места, новый инвестиционный климат в регионе, создание новых направлений в экономике. Мы уже подписали, например, соглашения о развитии ветроэнергетики и сейчас уже запустили строительство первого ветропарка. Стоимость этого проекта - 10 млрд рублей, завершение его запланировано уже в следующем году, а таких ветропарков у нас будет шесть - до 2024 года. Это 600 МВт электроэнергии, которые войдут в энергосистему Дона. Для нас это принципиально важно, ведь бизнес, в частности, считает территорию инвестиционно привлекательной, если цена вопроса по техприсоединению, стоимость киловатт-часа для него выгодна. И в контексте этого мы всегда говорим о развитии инженерной инфраструктуры, и в текущем году таких проектов подписано несколько.

- Кстати, по итогам прошлого форума донской регион заключил соглашения на 12 млрд рублей, в том числе с зарубежными компаниями, в частности, с «ФМ Ложистик» по строительству крупнейшего логистического комплекса. Плюс был проект по созданию на карте Ростовской области целого нового населенного пункта. В какой стадии эти проекты и другие, которым был дан старт год назад?

- «ФМ Ложистик» - большой, действительно, проект, на 4 млрд рублей. Процесс идет, динамика хорошая, в сентябре запустим (предприятие). Что касается объекта жилищного строительства - речь идет о проекте в Аксайском районе, - там инвестиции составят 6 млрд рублей: с полной инфраструктурой, социальными объектами - то есть со всем необходимым. Этот проект, что называется, на выходе, в нынешнем году начнется непосредственно само строительство.

- Анонсировалось, что главным зарубежным гостем на Питерском форуме станет лидер КНР Си Цзиньпин. У Тихого Дона есть какие-то проекты с бизнесом из Поднебесной? Я к тому, что недавно проходила новость о том, что китайский инвестор собирается вложить какую-то весьма приличную сумму - 70 млн долларов, кажется, в строительство сахарного завода в Целине. Так ли это?

- Если быть точным, сумма составляет 16,2 млрд рублей. Китайский бизнес, на самом деле, заинтересовался этим проектом, и, насколько мне известно, его участие предполагается в нем в размере одной трети от стоимости. Я не так давно провел анализ того, как производитель сахарной свеклы реагирует на такую возможность (перспективу появления подобного предприятия в РО, - прим. ред.), так вот по прогнозам селяне начнут выращивать свеклу в большем объеме, поскольку в этом деле есть свои нюансы, в частности, близость места выращивания к локализации предприятия по ее переработке. Ну, и земля на Дону плодородная, здесь есть перспективы для аграриев. Да, кто-то говорит, что, мол, этот рынок перенасыщен, но мы-то ведем речь о современных технологиях - это первое, а кроме того, по моей информации, рынок сбыта этого предприятия выйдет за пределы только самой России.

- Василий Юрьевич, вместе с тем, мы понимаем, что в развитии инфраструктурных проектов большую роль играет логистика. Так вот, хватает ли в Ростовской области дорог, в каком они состоянии, как у вас идет процесс реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»?

- Ну, дорог-то у нас точно хватает - больше 31 тысячи. Другой вопрос - какого они качества. И здесь нужно разделить их на категории: федеральные, региональные, муниципальные. Три агломерации, где реализуется этот нацпроект, о котором вы сказали, и 21 муниципалитет участвует в этой программе. Уровень нормативного состояния сегодня составляет порядка 55 процентов, иначе говоря, есть, чем заниматься. Но особое внимание, разумеется, будет уделяться потенциально опасным участкам. Процесс уже идет: принятые в прошлом году меры позволили снизить аварийность в регионе на 15,7 процента и добиться сокращения количества погибших (на 7,4%) и пострадавших (на 16,8%). И, что самое приятное, снижение аварийности по итогам первых четырех месяцев уже 2019-го тоже почти на 20 процентов, т.е. тенденция сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Горбачев - Александру Гамову: Я рад тебя слышать. Как мое здоровье? Потерпи немного...
Экс-президент СССР в беседе с обозревателем «Комсомолки» не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствии, но его окружение опровергло информацию о госпитализации
Новости 24
В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды
В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице
В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента
В Ростовской области врачи попались на подделке карт о прохождении диспансеризации
В Таганроге при пожаре в девятиэтажном доме пострадал человек
В Ростовской области оштрафовали больше 15 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам
Отключение света 11 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-16 июня 2019: жарко и без дождей
«Обалдеть просто, какая фигура!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова задает новый тренд в моде
Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»
«Вам бы первое место досталось»: «Мисс Россия» Татьяне Котовой предложили стать королевой нарцисов
Старая песня: ФК "Ростов" просит перенести концерт "Ленинграда" на "Ростов-Арене"
«Ну как можно быть настолько красивой!»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сразила поклонников очередным модным образом
«6 лет я была «разводящей»»: «Миссис Россия» Полина Диброва призналась, что в детстве занималась баскетболом
Химия в действии: «Мисс Россия» Алина Санько примерила новый образ в кудряшках
Пришла жара: в Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
«Уже думали разучилась»: Русская Русалка Влада Чигирева показала идеальный шпагат прямо на улице
«Мир сошел с ума!»: Подписчики обсуждают фото в стиле «ню» звезды Playboy Марии Лиман с подружкой
«Моя вторая мамочка»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась фото со свекровью на отдыхе в Турции
В Ростовской области обрушилась часть стены жилого двухэтажного дома
«Водитель все сделал правильно»: в мэрии Ростова-на-Дону прокомментировали ЧП с возгоранием автобуса
В Ростовской области двое парней и девушка ограбили приятеля
«Только бы не на шашлык»: в Ростове-на-Дону выкрали из частного дома мини-пига