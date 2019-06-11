2019-06-11T13:44:04+03:00
Общество

Ни денег, ни жилья: в Ростове-на-Дону снесли строящийся дом, в котором люди уже купили квартиры

Недобросовестных застройщиков осудили, но миллионы горожанам так и не вернули [видео]
Александр СТЕПАНОВ
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На Текучева снесли строящийся домНа Текучева снесли строящийся домФото: Александр СТЕПАНОВ
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Сегодня, 11 июня, в Ростове-на-Дону экскаватор сравнял с землей фундамент и стены будущего многоквартирного дома на Текучева, 12. Решение о сносе объекта принял Ленинский районный суд.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» помощник прокурора Ленинского района донской столицы Алексей Забрунов, двое застройщиков стали возводить объект в центре Ростова, не имея на это разрешения.

- При этом они понимали, что при сдаче пятиэтажного дом будут трудности, - прокомментировал Алексей Забрунов.

Решение о сносе дома принял Ленинский районный суд Фото: Александр СТЕПАНОВ

Решение о сносе дома принял Ленинский районный судФото: Александр СТЕПАНОВ

Но жажда наживы оказалась сильнее разума. Бизнесмены не только продолжали возводить стены, но и вовсю продавали еще несуществующие квартиры. В прокуратуре пояснили, что застройщики оформили 17 договоров «купли-продажи», получив от ростовчан 12 миллионов рублей.

В результате в отношении бизнесменов следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Застройщиков уже приговорили к реальным срокам, но вот деньги за покупку квартир, которые уже никогда не появятся, ростовчанам так и не вернули.

Снос дома на Текучева.Александр СТЕПАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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