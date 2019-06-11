2019-06-11T13:42:38+03:00
Общество

Реконструкция моста на Малиновского затянется на три года

Строителям предстоит практически заново построить новый переход
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Многострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google КартыМногострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google Карты
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Жители Западного района готовятся к масштабным пробкам, причиной которого станет реконструкция моста на Малиновского. Проект, который на днях прошел экспертизу, предусматривает расширение перехода.

Предполагается, что реконструкция будет проходить по схеме, отработанной на Южном подъезде, где был фактически заново возведен Ворошиловский мост (сначала начали строить новый, когда работы завершились, на него перевели все движение, после чего специалисты перешли на старый переход).

Новый мост на Малиновского обойдется примерно в 2 млрд рублей (в феврале был выделен первый транш в размере 880 млн рублей). Сроки реконструкции известны и почти фантастичны - до конца 2022 года.

Напомним, мостовой переход на Малиновского последние, пожалуй, пять лет стал головной болью всех водителей, которые живут на Западном либо въезжают в город по этой улице. Мост, будучи «узким горлышком» из двух полос, причина ежедневных заторов и сотен постов и комментариев в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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