2019-06-11T19:59:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грабители, столкнувшись с хитрым замком дома, из мести похитили карликовую свинку

Владельцы просят вернуть любимицу семьи Пеппу [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове ищут карликовую свинку Пеппу. Фото: личный архив героя публикацииВ Ростове ищут карликовую свинку Пеппу. Фото: личный архив героя публикации
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В Ростове-на-Дону разыскивают карликовую свинку Пеппу. Девочка почти взрослая - в августе ей исполнится годик, она всеобщая любимица семьи. Есть предположение, что малышку похитили грабители, либо она сама смогла сбежать, когда во двор частного дома проникли злоумышленники.

- Мы уехали на весь день, - рассказал «КП-Ростов» владелец питомца Виктор. - Когда вернулись около 11 вечера поняли, что во дворе кто-то побывал. Входную дверь дома пытались вскрыть, но, судя по всему, не получилось. Три скобы, которые держали сетку вольера, где находилась Пеппа, сорвали, самой ее нигде не было.

Ростовчане просят о помощи в розыске домашней любимицы. Фото: личный архив героя публикации

Ростовчане просят о помощи в розыске домашней любимицы. Фото: личный архив героя публикации

Ростовчане вызвали полицию, которая подтвердила, что действительно калитку вскрыли, а двери частного дома пытались, но не получилось. Начали искать злоумышленников, не исключено, что даже будет возбуждено уголовное дело. Но владельцам от этого не легче.

Ростовчане вот уже четвертый день расклеивают объявления по всему району (все случилось на Нижнем Темернике), увы, результата пока нет.

Пеппу подарили Виктору и его супруге на свадьбу. Она очень дружелюбна, но иногда показывает характер, потому владельцы переживают за ее судьбу.

Свинку подарили ростовчанам на свадьбу. Фото: личный архив героя публикации

Свинку подарили ростовчанам на свадьбу. Фото: личный архив героя публикации

- Она лояльна к людям, иногда мимо нас проходила учительница с детьми, они кормили Пеппу бананами и печеньями, она вполне хорошо к ним относилась, - говорит Виктор. - (на пару секунд задумавшись) Простите, но на всякий случай уточню - она на мясо не пригодна... Надеюсь, что все-таки нам удастся ее найти.

Домашнему питомцу в августе исполнится год. Фото: личный архив героя публикации

Домашнему питомцу в августе исполнится год. Фото: личный архив героя публикации

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается любимица семьи Пеппа. Ей десять месяцев. Просьба ко всем, кто видел девочку, позвонить владельцу. Сотовый телефон есть в распоряжении редакции (наш - (863) 333-24-22). Давайте не будем равнодушными!

ИСТОЧНИК KP.RU

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