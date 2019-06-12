2019-06-12T16:39:34+03:00
Общество

«Бесконечные ноги!»: Поклонники в восторге от фигуры супруги звездного футболиста Дмитрия Тарасова

Фанаты просят красавицу поделиться секретами стройности
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Фото: kostenko.94Фото: kostenko.94
Изменить размер текста:

Красавица из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко вместе с супругом - футболистом Дмитрием Тарасовым, дочерью Миланой и многочисленными родственниками проводят идеальный отпуск в Турции. Они регулярно постят фотографии с пляжа, яхты, на фоне заката, чем вызывают добрую зависть поклонников. Но больше все-таки восхищаются фигурой Анастасии Костенко, которая очень быстро восстановилась после родов, потому смело демонстрирует себя в купальнике.

- Очень женственная, - пишут ей в комментариях (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены). - Ну блин, как можно быть такой шикарной!

kostenko.94kostenko.94
@white_room1
22935 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Удивительно, но затихли даже поклонники Ольги Бузовой (вдруг, кто не знает, Дмитрий Тарасов был супругом звездной певицы и телеведущей, но ушел к Анастасии Костенко). Они перестали писать гадости, видимо, смирившись с семейным счастьем этой пары.

- Красавица и ещё очень добрая скромная девушка, - расхваливают Анастасию, которую совсем недавно называли разлучницей, а еще советуют обязательно родить наследника, «чтоб всех разорвало,а то обсуждать уже нечего».

kostenko.94kostenko.94
Посылаю вам солнечный привет из Турции Как проходят ваши летние деньки?
59736 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
kostenko.94kostenko.94
Вот уже и 11 месяцев нашей самой позитивной девочке Спасибо, что ты такая, какая есть Dress: @d_angelann
81451 отметок «Нравится»538 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-муж Ольги Бузовой сделал предложение ростовской красавице

Похоже, совсем скоро футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов третий раз в жизни поведет под венец новую возлюбленную. Избранницей спортсмена стала 23-летняя модель Анастасия Костенко из небольшого городка Сальска Ростовской области.

Почти год назад - в декабре 2016-го - случился скандальный развод футболиста с его второй супругой Ольгой Бузовой, телеведущая обвинила титулованную красавицу в том, что она стала причиной разрыва (подробности).

И ЕЩЕ

"Принцесса!": Анастасия Костенко показала снимок подросшей дочери Дмитрия Тарасова

Красавица из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко, ставшая счастливой соперницей самой Ольги Бузовой, опубликовала снимок мечты. На нем она вместе с футболистом Дмитрием Тарасовым и дочкой Миланой, которой исполнилось четыре месяц (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Багаевском районе с базы отдыха украли два лодочных мотора и бензопилу
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке
Жителям Чистоозерного, которые пострадали от взрыва газа, купят новые квартиры
Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом
В Ростове-на-Дону жители трех районов останутся без горячей воды
Власти Ростова-на-Дону начали снос самозастроя
В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников