«Бесконечные ноги!»: Поклонники в восторге от фигуры супруги звездного футболиста Дмитрия Тарасова

Красавица из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко вместе с супругом - футболистом Дмитрием Тарасовым, дочерью Миланой и многочисленными родственниками проводят идеальный отпуск в Турции. Они регулярно постят фотографии с пляжа, яхты, на фоне заката, чем вызывают добрую зависть поклонников. Но больше все-таки восхищаются фигурой Анастасии Костенко, которая очень быстро восстановилась после родов, потому смело демонстрирует себя в купальнике.

- Очень женственная, - пишут ей в комментариях (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены). - Ну блин, как можно быть такой шикарной!

Удивительно, но затихли даже поклонники Ольги Бузовой (вдруг, кто не знает, Дмитрий Тарасов был супругом звездной певицы и телеведущей, но ушел к Анастасии Костенко). Они перестали писать гадости, видимо, смирившись с семейным счастьем этой пары.

- Красавица и ещё очень добрая скромная девушка, - расхваливают Анастасию, которую совсем недавно называли разлучницей, а еще советуют обязательно родить наследника, «чтоб всех разорвало,а то обсуждать уже нечего».

kostenko.94 Посылаю вам солнечный привет из Турции Как проходят ваши летние деньки?

kostenko.94 Вот уже и 11 месяцев нашей самой позитивной девочке Спасибо, что ты такая, какая есть Dress: @d_angelann

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