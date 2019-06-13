«И это чистый кайф!»: Баста трогательно 10 раз признался в любви супруге, с которой прожил 10 лет

Василий Вакуленко неоднократно подчеркивал, что для него очень многое значит семья. Если другие рэперы засветились в любовных скандалах, то Баста - примерный семьянин и «папка-тряпка, папка-добряк». В день десятилетия свадьбы он выложил видео, в котором он признался в любви своей супруге. Десять раз, но как!

- Я хочу сказать спасибо за то, что ты есть в моей жизни, что подарила двух замечательных детей, что ты рядом в беде, горе и радости, - признался Баста. - Где бы меня не носило, я всегда помню, как сильно я тебя люблю!

bastaakanoggano bastaakanoggano Подтвержденный Я тебя люблю @elena_pinskayavakulenko_

Одной из первых пост-признание лайкнула супруга Елена, добавив смайлик со слезами умиления и сердечки. Фанаты тут же стали поздравлять Вакуленко с годовщиной (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «Василь Михалыч, разорвал!», «Самый сильный мужчина тот, кто не боится говорить о своей любви», «Потрясающее поздравление, огромной любви вам!», «Василий, поздравляю, однако вы романтик», «Брутальные мужики на самом деле самые сентиментальные», «Счастья и мудрости вам на все года жизни, Вакуленки», «Вась ну сильно, сильно!».

bastaakanoggano Ты рядом со мной, и это чистый кайф @elena_pinskayavakulenko_

За сутки признание в любви просмотрели свыше 650 тысяч раз. На странице Басты, пожалуй, это самый популярный пост (в этом году точно).

elena_pinskayavakulenko_ Мои самые счастливые 10 лет! Спасибо тебе, любимый! Дай Бог еще!

Напомним, уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко и дочь известного бизнесмена Елена Пинская поженились в 2009 году, они воспитывают двух дочерей. Баста прослыл примерным семьянином и неоднократно в своих интервью подчеркивал, что для него нет ничего дороже родных и близких. «Я умру за каждого из своей семьи за секунду, не задумываясь», - сказал он как-то журналистам.

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Супруга Басты и мама его дочерей является активным блогером, на страницу Елены в Инстаграме подписаны свыше 160 тысяч человек. Она регулярно радует поклонников рассказами о своих спортивных подвигах, делится снимками с отдыха и детей, не боясь комментариев недругов (подробности)

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Супруга рэпера рассказала, что обычно на троллинг не реагирует, но в этом случае ей стало не по себе. Она захотела, чтобы хам из сети понес хоть какую-нибудь ответственность за свои действия и опубликовала его фото, веря в теорию шести рукопожатий. Многие подписчики Елены тут же поддержали ее, но по-настоящему горячо стало, когда в дело включился ее муж. Василий Вакуленко был по-ростовски прямолинеен (подробности)