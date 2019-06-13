«Главное, чтоб вандалы не испортили шедевр!»: Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити.

- Теперь в Таганроге есть и мой портрет... Вместе с легендарным Сергеем Бурлаковым, - написал актер.

Второй герой граффити - Сергей Бурлаков действительно легенда города. Житель Таганрога с четырехкратной ампутацией - обладатель множества медалей мирового уровня. Спортсмен неоднократно доказывал, что возможности человека, если он поставил перед собой цель, фактически безграничны.

pablo_derevyanko Теперь в Таганроге есть и мой портрет. По адресу ул. Дзержинского 166А . Вместе с легендарным Сергеем Бурлаковым @burlakovsv кисть и идея @antontimchenko.art

Напомним, большие граффити на стенах домов - это фишка Таганрога. В центре города можно увидеть портреты Антона Чехова, Фаины Раневской, Федора Добронравова. Все они являются уроженцами Таганрога.

Их рисует художник Антон Тимченко, который "старается сделать жизнь свою и вокруг себя лучше всеми доступными способами". Сам он, кстати, так объяснил свой выбор героев последней работы.

antontimchenko.art Вот и появился новый портрет Фаина Раневской в Таганроге

- Очень хотел нарисовать их обоих (Деревянко и Бурлакова - автр), и оказалось, что они знакомы и есть их совместное фото, - написал на своей странице Антон Тимченко. - Это меня порадовало, и вот готов двойной портрет. Предлагаю особое внимание обратить на цитаты. Они обе очень отзываются у меня.

antontimchenko.art Закончил портрет Федора Викторовича Добронравова

В социальных сетях одобрили граффити: "Очень классно получилось!", "Крутые", "Побольше рисуйте, есть еще много свободных стен!".

antontimchenko.art Первым моим рисунком на улицах города, был портрет Раневской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст). Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен (подробности)