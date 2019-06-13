2019-06-13T15:49:06+03:00
Общество

«Главное, чтоб вандалы не испортили шедевр!»: Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

Звезда сериалов похвастался снимком портрета в своем инстаграме
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге появилось новое граффити - портрет звезды "Неваляшка", "СуперБобровы", "Домашний арест". Фото: pablo_derevyankoВ Таганроге появилось новое граффити - портрет звезды "Неваляшка", "СуперБобровы", "Домашний арест". Фото: pablo_derevyanko
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В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити.

- Теперь в Таганроге есть и мой портрет... Вместе с легендарным Сергеем Бурлаковым, - написал актер.

Второй герой граффити - Сергей Бурлаков действительно легенда города. Житель Таганрога с четырехкратной ампутацией - обладатель множества медалей мирового уровня. Спортсмен неоднократно доказывал, что возможности человека, если он поставил перед собой цель, фактически безграничны.

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Теперь в Таганроге есть и мой портрет. По адресу ул. Дзержинского 166А . Вместе с легендарным Сергеем Бурлаковым @burlakovsv кисть и идея @antontimchenko.art
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Напомним, большие граффити на стенах домов - это фишка Таганрога. В центре города можно увидеть портреты Антона Чехова, Фаины Раневской, Федора Добронравова. Все они являются уроженцами Таганрога.

Их рисует художник Антон Тимченко, который "старается сделать жизнь свою и вокруг себя лучше всеми доступными способами". Сам он, кстати, так объяснил свой выбор героев последней работы.

antontimchenko.artantontimchenko.art
Вот и появился новый портрет Фаина Раневской в Таганроге
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- Очень хотел нарисовать их обоих (Деревянко и Бурлакова - автр), и оказалось, что они знакомы и есть их совместное фото, - написал на своей странице Антон Тимченко. - Это меня порадовало, и вот готов двойной портрет. Предлагаю особое внимание обратить на цитаты. Они обе очень отзываются у меня.

antontimchenko.artantontimchenko.art
Закончил портрет Федора Викторовича Добронравова
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В социальных сетях одобрили граффити: "Очень классно получилось!", "Крутые", "Побольше рисуйте, есть еще много свободных стен!".

antontimchenko.artantontimchenko.art
Первым моим рисунком на улицах города, был портрет Раневской.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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