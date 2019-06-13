«Главное, чтоб вандалы не испортили шедевр!»: Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге
В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити.
- Теперь в Таганроге есть и мой портрет... Вместе с легендарным Сергеем Бурлаковым, - написал актер.
Второй герой граффити - Сергей Бурлаков действительно легенда города. Житель Таганрога с четырехкратной ампутацией - обладатель множества медалей мирового уровня. Спортсмен неоднократно доказывал, что возможности человека, если он поставил перед собой цель, фактически безграничны.
Напомним, большие граффити на стенах домов - это фишка Таганрога. В центре города можно увидеть портреты Антона Чехова, Фаины Раневской, Федора Добронравова. Все они являются уроженцами Таганрога.
Их рисует художник Антон Тимченко, который "старается сделать жизнь свою и вокруг себя лучше всеми доступными способами". Сам он, кстати, так объяснил свой выбор героев последней работы.
- Очень хотел нарисовать их обоих (Деревянко и Бурлакова - автр), и оказалось, что они знакомы и есть их совместное фото, - написал на своей странице Антон Тимченко. - Это меня порадовало, и вот готов двойной портрет. Предлагаю особое внимание обратить на цитаты. Они обе очень отзываются у меня.
В социальных сетях одобрили граффити: "Очень классно получилось!", "Крутые", "Побольше рисуйте, есть еще много свободных стен!".
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ИСТОЧНИК KP.RU