«Машина или жизнь?»: Стали известны подробности громкого убийства на стоянке торгового центра в Ростове

Жительница Ростова-на-Дону Ольга Козлова в одночасье лишилась смысла жизни, когда на стоянке торгового центра ударом ножа в грудь был убит ее единственный сын. Умница, спортсмен, надежда и опора матери. Ему было 25 лет. Он мечтал жениться и завести большую семью. Но удар ножа поставил крест на всем.

Это случилось в апреле. Расследование шло быстро. Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Убийство», но вскоре пришла шокирующая для матери новость.

- Но на днях следователь Советского следственного отдела переквалифицировал уголовное дело со 105 статьи УК РФ на статью 108 УК РФ « Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», - рассказала Ольга корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов».

А это значит, что вместо реального срока подозреваемый может остаться на свободе, отделавшись исправительными работами.

ССОРА НА ПАРКОВКЕ

Ту страшную ночь, когда не стало сына, Ольга никогда не сотрет из памяти. По словам матери сын решил провести вечер со своей девушкой Аней и друзьями.

Молодежь посидела в кафе, расположенном в торговом центре «Талер» на Зорге. Потом компания вышла на улицу.

- Ребята стояли рядом с парковкой и болтали. Один из парней, Витя, не так давно перенес сложный перелом ноги. В какой-то момент он споткнулся и упал рядом с машиной, в которой находились три человека – девушка, водитель и убийца сына. Возможно, Витя при падении как-то задел автомобиль. Я точно не знаю. Но началась ссора, - продолжает ростовчанка.

Со слов женщины, водитель выскочил из машины и ударил одного из парней. А следом из салона вышел и сам 21-летний подозреваемый.

- Он начал махать ножом. Ранил в руку Витю, а потом вонзил нож в сердце Димы, - едва сдерживая слезы, рассказывает Ольга.

От полученной травмы Дима скончался на месте происшествия.

Его друзья вызвали полицию, скорую и позвонили матери. А очевидцы задержали злоумышленника и удерживали его на месте до приезда следователей.

НА КОЛЕНЯХ ПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ О СЫНЕ

- После звонка друзей я помчалась к «Талеру». Дима умер сразу на месте, но я этого не знала. Около торгового центра уже были полицейские, врачи. Мне никто ничего не говорил, совали под язык какие-то таблетки. Потом я подумала, что сына повезли в БСМП, и поехала туда, - продолжает женщина.

Но и там ростовчанка не добилась точного ответа на вопрос о том, что же с ее сыном.

- В больнице мне кто-то сказал, что сказал, что скорая с моим ребенком стоит на стоянке отдела полиции Советского района Ростова. Кинулась туда, встала на колени перед фельдшером и попросила сказать правду. Так я узнала, что сын мертв. Что было дальше – не помню, - вспоминает Ольга.

Ты страшная ночь разделила жизнь семьи Козловых на «до» и «после». Силы жить в Ольге поддерживает только одно желание – увидеть виновника смерти ее сына за решеткой.

Но из-за того, что статью переквалифицировали, подозреваемый и вовсе может остаться на свободе, отделавшись исправительными или принудительными работами.

Ольга призналась, что не исключает, что переквалификация уголовного дела может иметь и коррупционную подоплеку.

- Может, преступник денег следователю занес, я уже написала жалобу в областное управление, - вздыхает женщина.

ЗВОНОК В СЛЕДКОМ

- К нам действительно поступила жалоба гражданки на следователей, - рассказали в СУ СК России по РО. - Обращение женщины находится на рассмотрении, ответ будет в ближайшее время.