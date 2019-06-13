2019-06-13T15:58:55+03:00
Происшествия

«Машина или жизнь?»: Стали известны подробности громкого убийства на стоянке торгового центра в Ростове

Ростовчанка рассказала о том, как потеряла единственного сына из-за конфликта на парковке
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Дима Козлов был убит одним ударом ножа в сердце.Дима Козлов был убит одним ударом ножа в сердце.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Жительница Ростова-на-Дону Ольга Козлова в одночасье лишилась смысла жизни, когда на стоянке торгового центра ударом ножа в грудь был убит ее единственный сын. Умница, спортсмен, надежда и опора матери. Ему было 25 лет. Он мечтал жениться и завести большую семью. Но удар ножа поставил крест на всем.

Это случилось в апреле. Расследование шло быстро. Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Убийство», но вскоре пришла шокирующая для матери новость.

- Но на днях следователь Советского следственного отдела переквалифицировал уголовное дело со 105 статьи УК РФ на статью 108 УК РФ « Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», - рассказала Ольга корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов».

А это значит, что вместо реального срока подозреваемый может остаться на свободе, отделавшись исправительными работами.

ССОРА НА ПАРКОВКЕ

Ту страшную ночь, когда не стало сына, Ольга никогда не сотрет из памяти. По словам матери сын решил провести вечер со своей девушкой Аней и друзьями.

Молодежь посидела в кафе, расположенном в торговом центре «Талер» на Зорге. Потом компания вышла на улицу.

- Ребята стояли рядом с парковкой и болтали. Один из парней, Витя, не так давно перенес сложный перелом ноги. В какой-то момент он споткнулся и упал рядом с машиной, в которой находились три человека – девушка, водитель и убийца сына. Возможно, Витя при падении как-то задел автомобиль. Я точно не знаю. Но началась ссора, - продолжает ростовчанка.

Со слов женщины, водитель выскочил из машины и ударил одного из парней. А следом из салона вышел и сам 21-летний подозреваемый.

- Он начал махать ножом. Ранил в руку Витю, а потом вонзил нож в сердце Димы, - едва сдерживая слезы, рассказывает Ольга.

От полученной травмы Дима скончался на месте происшествия.

Его друзья вызвали полицию, скорую и позвонили матери. А очевидцы задержали злоумышленника и удерживали его на месте до приезда следователей.

НА КОЛЕНЯХ ПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ О СЫНЕ

- После звонка друзей я помчалась к «Талеру». Дима умер сразу на месте, но я этого не знала. Около торгового центра уже были полицейские, врачи. Мне никто ничего не говорил, совали под язык какие-то таблетки. Потом я подумала, что сына повезли в БСМП, и поехала туда, - продолжает женщина.

Но и там ростовчанка не добилась точного ответа на вопрос о том, что же с ее сыном.

- В больнице мне кто-то сказал, что сказал, что скорая с моим ребенком стоит на стоянке отдела полиции Советского района Ростова. Кинулась туда, встала на колени перед фельдшером и попросила сказать правду. Так я узнала, что сын мертв. Что было дальше – не помню, - вспоминает Ольга.

Ты страшная ночь разделила жизнь семьи Козловых на «до» и «после». Силы жить в Ольге поддерживает только одно желание – увидеть виновника смерти ее сына за решеткой.

Но из-за того, что статью переквалифицировали, подозреваемый и вовсе может остаться на свободе, отделавшись исправительными или принудительными работами.

Ольга призналась, что не исключает, что переквалификация уголовного дела может иметь и коррупционную подоплеку.

- Может, преступник денег следователю занес, я уже написала жалобу в областное управление, - вздыхает женщина.

ЗВОНОК В СЛЕДКОМ

- К нам действительно поступила жалоба гражданки на следователей, - рассказали в СУ СК России по РО. - Обращение женщины находится на рассмотрении, ответ будет в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира
В Ростовской области Роспотребнадзор прикрыл сайт по продаже табачной продукции
Погода в Ростове-на-Дону на 14-16 июня 2019: в конце недели синоптики обещают дождь
В Ростовской области 22 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону уничтожили больше тонны санкционированных апельсинов
Получить банковскую гарантию помог Гарантийный фонд
Профессор ЮФУ прочел лекции в ведущих математических институтах Европы
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 июня 2019: где и когда
«Полнит очень»: Подписчики не оценили модный образ жены Дмитрия Диброва
«Ангел в белом»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько хорошеет день ото дня
Не пропустите! Продолжается запись ростовчан в тур по автосалонам города
«На каблуках по пляжу?»: Хейтеры раскритиковали фото футболиста Дмитрия Тарасова, целующегося с третьей женой
«А игрушки здесь причем?»: Королева брасса Юлия Ефимова на фоне бассейна оригинально поздравила с Днем России
«Куколка»: Поклонники обсуждают фото в обтягивающем платье Виктории Лопыревой на Ибице
В Ростове-на-Дону День России отметили 25 тысяч человек
Маяк в Мержаново - платный: жители Ростовской области жалуются на цену за проход на берег
Житель Ростова-на-Дону обокрал друга, когда тот заснул
В Багаевском районе с базы отдыха украли два лодочных мотора и бензопилу
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке