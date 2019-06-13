В Ростовской области ветераны боевых действий бесплатно получат земельные участки в собственность

Устранения еще одной социальной несправедливости добились депутаты донского парламента в Ростовской области: на состоявшемся накануне Дня России заседании ЗС РО они законодательно закрепили за ветеранами боевых действий право получить в собственность те участки, которые ранее государство им выделило в пользование - за их заслуги перед Родиной.

Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О регулировании земельных отношений в РО».

Речь идет, поясним, о том, что до 2005 года определенным категориям ветеранов предоставлялось право на бесплатное получение земельных участков - для садоводства. Но федеральное законодательство пересмотрели, и эту норму отменили — так же, как и еще ряд мер социальной поддержки. Например, напомним, аналогичная ситуация была и с бесплатным пайковым углем для шахтеров-пенсионеров, которых тогда же, в 2005-м, лишили этой льготы, и только в нынешнем году, после полутора десятка лет упорного доказывания парламентариями ЗС РО необходимости вернуть поддержку бывшим горнякам, Госдума России, наконец, в окончательном чтении приняла соответствующий закон.

Так вот, с отменой соответствующей нормы, ветераны, которые к тому моменту не успели воспользоваться возможностью бесплатного переоформления своих садовых участков, остались просто их «арендаторами». Иначе говоря, стать полноценными собственниками земли, данной им страной за ратные подвиги, они могли, только заплатив за это деньги.

И в течение последних нескольких лет люди неоднократно обращались в Законодательное Собрание Ростовской области с просьбой исправить этот явный перекос в правовом поле.

- Но без изменений в федеральном законодательстве мы сделать ничего, увы, не могли, - рассказал спикер Заксобрания региона Александр Ищенко. - Выход, наконец, был найден, когда с 1 января текущего года вступил в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, который, в том числе, установил право субъекту Федерации самостоятельно определять категории граждан для бесплатного предоставления им участков в собственность. И мы приняли такое решение: те ветераны боевых действий, которые уже получили в пользование на правах аренды земельные участки под сад или огород, смогут бесплатно их приватизировать. Таких жителей в Ростовской области несколько сотен, и с принятием этого закона еще одна несправедливость будет устранена.

Впрочем, таких пробелов на общегосударственном уровне еще немало. Соответственно, и донским парламентариям есть, чем заниматься в этом плане, добиваясь изменений ситуации и по другим направлениям — тоже, разумеется, имеющим большое значение в социальном плане.

В частности, в рамках традиционного Правительственного часа на этом же 10-м заседании ЗС шестого созыва, депутаты обсудили реализацию в Ростовской области системы комплексного сопровождения детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Ситуацию озвучили в своих докладах главы соответствующих региональных ведомств министры — Елена Елисеева (министерство труда и соцразвития) и Лариса Балина (министерство общего и профессионального образования).

- Мы видим: с каждым годом число таких людей растет - и, прежде всего, это связано с тем, что современная медицина дает возможность рождаться детям, которые раньше даже не имели шансов появиться на свет, - прокомментировал их выступления председатель Законодательного собрания Александр Ищенко. - Однако большинство из них рождаются с патологиями, что влечет, с одной стороны, изменения в жизни этих детей, их родителей, а с другой - требует от государства менять подходы, менять всю систему сопровождения этих детей.

А главная проблема, по его словам, сегодня заключается в отсутствии межведомственного взаимодействия на должном уровне, что влечет за собой массу проблем для родителей таких юных жителей Ростовской области.

- Им приходится обращаться и в Минздрав, и в Минобразования, и в Минсоцзащиты, тратя на эту беготню по инстанциям колоссальное количество времени, - обозначил существующие сложности Ищенко. - И мы сегодня обсуждаем со специалистами, что нужно изменить в законодательстве, изменить в практике, чтобы убрать эти барьеры. Плюс почти половина опрошенных семей с детьми-инвалидами не обладает достаточной информацией по поводу того, что они вправе получить от государства по закону, на какую помощь и поддержку они могут рассчитывать.

Последний момент, впрочем, попытались исправить — профильные ведомства подготовили справочник с отражением информации о том, на какую помощь могут рассчитывать эти люди, однако и здесь возникли, что называется, нюансы: этот «путеводитель» оказался сложно сконструированным, разобраться в нем крайне непросто. Поэтому еще решено, по настоянию депутатов, выпустить в более простой, доступной версии.

Вместе с тем, остается еще достаточно большой пласт проблем (при том, что многое, в общем-то, делается и сегодня — в рамках, безусловно, большой и важной работы), которые нужно исправлять — с учетом того, что на 1 января 2019 года всего в Ростовской области 353 174 человека признаны инвалидами, из которых детей с ограниченными возможностями здоровья — порядка 130 тысяч.

Итак, чтобы ситуация продолжила меняться в лучшую сторону более продуктивно, комитетом донского парламента по соцполитике были определены рекомендации органам государственной власти. И среди них есть весьма значимый пункт: необходимость принятия полноценной госпрограммы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями, а также создание электронного портала, который «свяжет» в единую систему все заинтересованные стороны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Дону принят региональный закон о детском омбудсмене

Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за принятие регионального закона «Об уполномоченном по правам ребенка в Ростовской области», который определяет правовое положение о детском омбудсмене, его основные задачи и полномочия, а еще в нем прописан конкретный порядок назначения на эту должность и, соответственно, досрочного прекращения полномочий.

В числе дополнительных прав, в частности, предусмотрено, во-первых, право на безотлагательный прием руководителями органов власти в Ростовской области, а также расположенных на территории региона образовательных, медицинских и социальных организаций и структур, во-вторых, детально регламентирована процедура рассмотрения детским омбудсменом поступивших в его адрес обращений и установлена его обязанность по окончании календарного года направлять губернатору, в ЗС, а также уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и в Общественную палату РО доклад о результатах своей деятельности, а в-третьих — предусматривается возможность создания на общественных началах при Уполномоченном по правам ребенка экспертного и общественного советов и других коллегиальных органов по вопросам защиты прав и законных интересов детей.