Дом на колесах - для жизни, путешествий и ярких впечатлений

Для многих ипотека и жилищные кредиты - это неподъемная ноша. Другим вариантом для молодых семей является аренда квартиры с постоянным увеличением цены и зависимостью от прихотей арендодателя. А что если выбрать иную альтернативу и переселиться в дом на колесах? Все больше людей по всему миру выбирают именно этот вариант.

Дома-трейлеры

Как известно, больше всего трейлеры распространены в США. Потихоньку эта мода доходит и до России.

В 2012 году москвич Антон Минаков пришел к выводу, что с его постоянными разъездами по работе нет никакого смысла вкладываться в съемное жилье. Он нашел стоянку в Тушино рядом с заповедной зоной, лесом и речкой. На покупку трейлера и его доработку парень потратил 209 000 рублей. Владельцы стоянки подкинули ему электрический провод, поставили счетчик. В кемпере размерами 6,62 кв. метров было все для жизни: кухня, холодильник, плита, раковина, душ с поддоном, туалет, телевизор, рабочий стол, кровать, газовые обогреватели для зимы. Антон посчитал, что такой дом по сравнению со съемом квартиры окупится за восемь месяцев, а прожил он в нем более двух лет.

Фото: freestockimages.ru

Van life - жизнь в фургоне

Это движение зародилось на Западе 40-50 лет назад. Многие молодые люди именно на фургоне путешествовали по Европе. Повар из Санкт-Петербурга Юрий Келько также загорелся этой идеей. Для жизни он использует минивэн, который припаркован на городской улице. Несмотря на отсутствие опыта в ремонте, за 15 дней он организовал в «доме» полноценную кухню, кровать, биотуалет и комод. На своем минивэне он объехал половину России. Но зимовать все же старается в квартире.

Дом на колесах как способ посмотреть мир

Необязательно иметь постоянный дом на колесах. Если очень хочется посмотреть, к примеру, всю Америку, можно купить трейлер, проехать через оба континента, а по окончании поездки его продать. Так поступают Олеся и Евгений Бякины с дочками из Екатеринбурга. Начинали молодые люди с путешествий автостопом и участия в волонтерских проектах. А потом внезапно пришла идея купить автодом. На нем они проехали от Калифорнии до Чили - 7 000 километров за неполный год. По дороге ребята заезжали в детские дома в разных городах и проводили специальные акции с конкурсами и подарками.

Фото: pexels.com

При желании практически любой автофургон или минивэн можно превратить в очень комфортное жилище. Для этого понадобится холодильник, газовая плита, диван или кровать, солнечные батареи или генератор, система водоснабжения. Можно разместить даже настенные украшения, комнатные цветы и аквариум с рыбками. Главное - начать задолго до летнего сезона.