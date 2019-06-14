Экс-участница «Дома-2» Мексика призналась в четырех пластических операциях

Инстаграм Марины Черкасовой, ставшей популярной после участия в скандальном шоу «Дом-2», настоящее место словесных сражений ее поклонников и хейтеров. А эпатажная блогерша из Ростова-на-Дону только и знает, что подкидывает дровишки в нескончаемый эмоциональный спор. На этот раз девушка, не скрывающая, что ее внешность подвергалась переделке, призналась в количестве пластических операций. Как оказалось, она четыре раза ложилась под нож хирурга, чтобы достичь идеальных результатов.

На до ли говорить, что не все считают это правильным? Поборников естественной красоты много. Как и тех, кто считает, что надо усердно работать над собой, пусть даже с привлечением специалистов в области пластической хирургии. Комментарии на странице Мексики - огонь!

Собрали несколько (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Мекс, желаю тебе обрести уже тот носик, который наконец не нежно будет ретушировать все время перед тем как выложить фото», «Девочка с носиком поросенка», «Красивая девушка, напортили тебе все эти доктора», «Мекс, ты стильная, секси», «Отстаньте от ее носа, пожалуйста, он и так бедненький настрадался уже», «Инкубатор резаный. На одно лицо все», «Зажигай, не обращай внимание на этих злюк». «Читаю комментарии и удивляюсь, откуда в людях столько зла?», «Детка, ты же больше не будешь делать операцию?».

ms.mexika Давайте пообщаемся

ms.mexika В моей палате новое зеркало @mister.mirror спасибо большое за самый нужный подгон))

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

Сейчас у Инстаграма Марины Мексики около 600 тысяч подписчиков.

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