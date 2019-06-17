Пожар под Ростовом: спасатели локализовали огонь в матрасном цеху

В понедельник, 17 июня, в Азове сгорел местный цех по пошиву матрасов. В причинах пока разбираются специалисты, есть несколько версий, но главную озвучат уже после проведения экспертиз.

- В 11:29 поступило сообщение о пожаре на улице Победы (это самая окраина города, после чего начинаются дачные участки), - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Когда на место прибыли первые расчеты, то пожару был присвоен ранг № 3.

Вскоре на поддержку спасателей прибыли коллеги из ближайших населенных пунктов. Им удалось остановить огонь, который в жару очень быстро мог перекинуться на другие помещения. В общей сложности в тушении участвовали свыше 60 человек, которые задействовали 18 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715091" frameborder="0"></iframe> Площадь крупного пожара в Азове превысила две тысячи квадратных метров.

- Есть информация об одном пострадавшем - мужчине 1983 года рождения, - говорят в службе спасения. - Он доставлен в больницу еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. О состоянии ничего сказать не можем, информация уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715077" frameborder="0"></iframe> В Азове горел цех.

На данный момент пожар локализован на площади 2300 квадратных метров, идет полная ликвидация огня.

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