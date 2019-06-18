2019-06-18T10:20:54+03:00
Общество

В Ростовской области на российско-украинской границе задержали пять тысяч утят-нелегалов

Живой товар решили незаконно переправить на Дон
Ольга ГОПАЛО
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Живой товар решили незаконно переправить на Дон. Фото: Управление ФСБ России по РО.Живой товар решили незаконно переправить на Дон. Фото: Управление ФСБ России по РО.
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В Ростовской области задержали контрабандных утят. Как рассказали в Управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел в поселке Чертково, что расположен недалеко от российско-украинской границы. На пульт дежурного там поступил сигнал одного из датчиков комплекса дистанционного контроля. Пограничники прибыли на место, чтобы проверить информацию. И, как оказалось, не зря. Выяснилось, что житель незалежной попытался передать своем подельнику-россиянину пять тысяч утят. Последний попытался увезти клетки, утрамбованные живым грузом, но не успел.

Груз уже изъят. Фото: Управление ФСБ России по РО.

Груз уже изъят. Фото: Управление ФСБ России по РО.

Еще один похожий случай - но уже с товарами народного потребления произошел там же. И снова сработали датчики. Там уже россиянин пытался в обход официальных пунктов пропуска переправить в Украину 28 коробок.

В настоящее время грузы изъяты. А в отношении горе-контабандистов возбуждены административные дела. Теперь им грозит конфискация товара, а также крупный денежный штраф. Кроме того, утят должны еще и обследовать ветеринары, чтобы понять - могут ли они стать причиной инфекций или заразы. Только после этого будет решаться их судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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