Горячее лето в Ростове: сколько продлится жара и как пережить пекло с наименьшими потерями

В Ростов-на-Дону пришла настоящая жара. В ближайшие две недели не стоит ожидать комфортной погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в течение двух недель столбик термометра будет подниматься значительно выше +30 градусов, при этом никакого спасительного дождика даже в течение пары часов.

Но есть и хорошая новость для тех, кто тяжело переносит высокие температуры: к концу месяца станет более-менее комфортно. Но это будет, как говорится, затишье перед бурей. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков (их дают перед каждым сезоном и называют вероятными, обозначая не столько температуру, сколько отклонения от климатических норм), в июле не исключены температурные рекорды - до +40 градусов в тени.

Фото: Рушан КАЮМОВ

Именно в это время специалисты - спасатели, врачи, автоинспекторы - просят жителей быть как можно осторожнее. Идеально - время с 12 до 15 проводить подальше от солнца. Это касается всех, но особенно водителей старых автомобилей, у которых слабые кондиционеры, - в жару падает концентрация внимания.

- Если почувствовали слабость, головокружение, головную боль, то следует немедленно остановиться - продолжать движение с такими симптомами крайне опасно, - советуют в региональной автоинспекции.

Что касается долгосрочного прогноза на август, то погода в последний месяц лета традиционно будет немного прохладнее, но осадков ожидается меньше среднемесячной нормы. Но, к счастью, уже без температурных рекордов.

В общем, запасаемся головными уборами, выбираем одежду из натуральных тканей, пьем воду и, если отпуск пока не грозит, штудируем базы отдыха, где можно провести время у водоема или бассейна.

Фото: Рушан КАЮМОВ

- Во время отдыха исключайте алкоголь, - настоятельно рекомендуют специалисты департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. - Одна из основных причин гибели на воде - купание в жару в состоянии алкогольного опьянения.

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Как пережить жару

Однозначно - прятаться в тени. Это касается в первую очередь гипертоников и сердечников. Дело в том, что во время жары учащается сердцебиение, из-за сильного потоотделения сгущается кровь, а потому возможно образование тромбов даже у здоровых людей, а у страдающих атеросклерозом вероятность этого резко увеличивается.

- Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища, - необходимо отказаться от жирных продуктов, а потребление мяса свести к минимуму, - советует Роспотребнадзор по Ростовской области. - Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

Пить надо больше: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напиттков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, избегая употребления газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Рекомендуемая норма жидкости - до 1,5 л в день.

- Вместе с этим необходимо помнить, что резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, - добавляют санитарные врачи.

И еще один совет: почувствовали себя неважно - не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к врачу. Если стало плохо на улице - не стесняйтесь и заходите в ближайший магазин или аптеку, где всегда стоят мощные кондиционеры. Это лучше, чем потерять сознание на расплавленном асфальте.