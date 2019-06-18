Не до смеха: В ростовской «ночлежке» живет циркачка, которая объездила с гастролями полмира

Блистать на арене цирка, бежать от бомбежек в Украине, потерять семью и оказаться в ростовской ночлежке. Это лишь маленькая толика того, что пришлось пережить воздушной гимнастке Любови Георгиевой. Но даже после такого, эта 64-летняя хрупкая женщина не сдалась. Она мечтает открыть в Ростове-на-Дону цирковую студию, где готова бесплатно учить детей.

Гибкую девчушку, которая на раз делала сальто с левой жерди, заметили в Киевском цирке.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Я БУДУ РАБОТАТЬ В ЦИРКЕ»

Любовь Семеновна бережно переворачивает страницы крошечного альбома формата 10х15 с фотографиями. Он - это все, что осталось у нее от заполненной блестками и светом софитов жизни. Почти на каждом снимке молодая гимнастка выделывает такие пируэты, что дух захватывает.

- Это я в Киеве, а это уже в Италии, вот - Болгария... - рассказывает женщина, которая пришла в редакцию со старой клюкой и спортивным рюкзаком наперевес.

Маленькая Люба родилась в Украине. На одном из цирковых выступлений она увидела гимнастку, которая настолько впечатлила девочку, что та сказала: «Мама, хочу заниматься гимнастикой и работать в цирке». Родительница не отказала и устроила дочь в цирковую студию.

Блистать на арене цирка, бежать от бомбежек в Украине, потерять семью и оказаться в ростовской ночлежке.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СОВЕТСКИЕ АРТИСТЫ БЫЛИ НА ВЕС ЗОЛОТА

После нее Люба поступила в цирковое училище. А свою карьеру начала с Киевского цирка. Тогда же девушка вышла замуж за красавца-акробата.

Парень был старше ее на три года. Но Люба говорила: «Выйду замуж только за артиста цирка». Так и произошло. А когда артистку заметило руководство Ленинградского цирка, они с возлюбленным, чтобы их не смогли разлучить, создали парный эквилибр. С ним гастролировали не только по Советском Союзу, но и по Италии, Болгарии, Африке, Югославии, Словении... Советские артисты тогда были на вес золота.

По словам артистки, она стала первой женщиной, которая выполняла на канате сложнейший трюк «Крокодил в одну руку» - в 1980 году, а еще через пять - «Обрыв стоя на канате в одну ногу».Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Правда, зарплаты циркачей оставляли желать лучшего. В те времена артисту первой категории платили семь рублей за представление. В месяц разрешалось делать не больше двадцати, то есть 140 рублей в пересчете на деньги. На них покупался реквизит: канат корд-де-парель, пьедестал, стол, трости, костюмы. На финансовые стенания артистов режиссер только и отвечал: «Вы раньше времени уйдете на пенсию, вас будет обеспечивать государство и вы ни в чем не будете нуждаться». Знала бы Люба: чем ей придется заплатить за эту самую пенсию и сколько бед пережить...

- Цирк это огромный труд, - говорит Любовь Георгиева. - Репетиции - не меньше пяти часов в день. Первая - двухчасовая утром, час разминки перед представлением и два часа тренировок еще после него. Чтобы запрыгнуть на канат, нужно подтягиваться 15 раз.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Я ДУМАЛА, ЧТО ТЫ УМЕРЛА!»

Не выдержав соблазна заграничных гастролей в трупе Ленинградского цирка, ушел муж. Их общая дочка, которая там же уже вовсю крутила халахупы (т. е. обручи), со временем решила пуститься в свободное плаванье и уехала в Харьков.

Люба же продолжала гастролировать уже сама. В родном городе Антрацит Луганской области у женщины остались брат и мать, которым она помогала - высылала деньги, выбиваясь из сил.

Люба попыталась было вернуться на родину, но местные чиновники отказались оформлять ей положенную законом пенсию: мол, если всю жизнь в Ленинградском цирке проработала, то пусть они и платят. И женщина снова как белка в колесе: одни гастроли сменяли другие. Еще через четыре года не стало мамы. Тогда же Люба узнала, что дочь родила девочку, которая уже три года живет в детдоме.

- Когда я приехала за ребенком, малышка кинулась мне на шею со словами: «Я думала, что ты умерла!», - вспоминает Любовь Семеновна. - Позже воспитатели рассказали, что буквально за несколько дней до этого у девочки около полуночи началась истерика: такая, что на силу смогли успокоить.

А , вернувшись домой, в растрепанных чувствах, Любу ждал еще один удар. Звонили из харьковского морга: «Вы думаете забирать дочь, она у нас же десять дней лежит?!». Оказалось, что девочка в детдоме почувствовала правильно: в день ее истерики мама, не найдя в жизни опоры, сделала шаг из окна и разбилась.

Любовь не теряет надежды и верит, что удача ей улыбнется. А своей любовью к цирку она еще сможет заразить окружающих.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«РУЗВЕЛЬТ ТОЖЕ БЫЛ КОЛЯСОЧНИКОМ»

- Я помню, как сидела на лавочке у морга и начала терять сознание, - вспоминает собеседница. - Ко мне подбежали люди, хотели помочь. Я только и ответила: «Я воздушная гимнастка и я контролирую ситуацию». Но только в тот момент я отчетливо поняла: не все в жизни поддается контролю. Это была моя единственная дочь. И я ее не уберегла.

Люба забрала внучку из детского дома. Пенсию ей по-прежнему платить отказывались. И тогда они вместе отправились по гастролям - на лето в российский шапито «Цирк Вольных», на зиму - в Киевский, где платили копейки. Там после ее фирменного трюка «Обрыв в одну ногу» неопытный ассистент вместо того, чтобы натянуть канат, стал раскручивать его еще больше. Во время новогоднего представления в Черкесске 51-летняя гимнастка упала с одиннадцатиметровой высоты, получив три перелома челюсти, еще один - руки и трещину в тазобедренном суставе. Это был крест на цирковой карьере, а впереди - несколько месяцев в больнице и костыли, как жизненная опора.

Соседи тогда смеялись в лицо: «Вот до чеготвой цирк довел. Артистка, а так ничего и не заработала».Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«СВОЕЙ СОВЕСТЬЮ НЕ ТОРГУЮ»

Еще в 98 году кто-то подсказал Любови Георгиевой, что можно оформить двойное гражданство. Как же оно ей пригодилось потом!

- В 2014-м году к нам в город впервые пришли танки, - вспоминает она. - Чтобы как-то прокормиться, работала на рынке. Хотя за работу на Майдане и предлагали огромные деньги: день постоять - 150 гивен, брусчатку разбирать - 250, а камень в кого бросить - все 300. Но я своей совестью не торгую! А когда от бомбежек стало совсем невыносимо, мы с Юляшей, в чем были, рванули к российской границе, в Ростов. Благодаря двойному гражданству, быстро оформили паспорт. Мою девочку здесь приняли в вуз, дали комнату в общежитии. Я же какое-то время пожила у добрых людей, которые привечали украинцев. Также на рынке бралась за любую работу. Бывало, и на вокзалах ночевала, и на лавочке в парке, и в церкви. И так - пять лет. А потом мне рассказали про приют для бездомных на Береговой.

Чтобы как-то прокормиться, Любовь Семеновна работала на рынке.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К слову, здесь женщине за пару месяцев сделали столько, сколько не смогли или не хотели украинские чиновники за несколько лет: восстановили документы и оформили пенсию. Но Любовь не готова и сейчас сидеть, сложа руки, а мечтает работать.

- Всю свою жизнь я отдала цирку, без которого просто не могу дышать, - говорит она. - Но ни в мэрии, ни в спорткомитете меня не захотели слушать. Только в одном Дворце культуры указали на батутный центр. Когда я в нем оказалась, то ахнула - в нем есть все для обучения воздушной гимнастике. Там меня согласились взять, но пока ко мне на занятия пришла только одна девочка.

Но Любовь не теряет надежды и верит, что удача ей улыбнется. А своей любовью к цирку она еще сможет заразить окружающих.