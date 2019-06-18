Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 19-23 июня 2019: где и когда. В донской столице грядут плановые отключения электричества. Известно, что не будут работать телевизоры, холодильники, кондиционеры в домах, которые расположены в части центра города, а также на Чкаловском, Северном и Западном жилым массивам. Цель таких отключений не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где не будет электричества*

19 июня с 09:00 до 12:00:

- ул. Волгодонская 1-19, 2-14; ул. Гризодубовой 1-19, 2/20, 21/59; ул. 3-я Круговая 1-17, 2-30; ул. Парижской Комунны 53-71, 66-82; ул. Проселочная 7, 9А; просп. Стачки 155, 161-177, 173/1, 175/2

19 июня с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 40

просп. Будённовский 22/46; ул. Темерницкая 40-44, 43-49; ул. Московская 47, 49, 51; ул. Серафимовича 53, 53а

19 июня с 09:00 до 17:00:

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Коласа 1-7, 2-8

- ул. Содружества 84, 86, 86/1, 88, 88/1, 90

- ул. Вятская 35, 37А; ул. Штахановского 10

- просп. Космонавтов 38,40,42; ул. Орбитальная 38,40

19 июня с 13:00 до 16:00:

- пер. 1-ый Санинструкторский 2-8, 1-9; пер. 2-ой Санинструкторский 1-7; пер. 3-ий Санинструкторский 12, 23; ул. Совхозная 2, 59, 32-42, 111, 48, 42; СНТ «Ромашка» 52; ул. Фёдорова; ул. Фоменко

20 июня с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 41

пер. Университетский 19-35, 16-32; ул. Петровская 13-47, 26-50; пер. Кольцовский 5-7,8; ул. Социалистическая 144-146, 150-160

21 июня с 09:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 2-114; ул. Книжная 1-49, 2-62; ул. А. Блока 51-55, 44-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2- 32 ул. Гусева 106-122; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; пер. Перовский 33-35, 34-36; пер. Подпольный 13; ул. Собино 98-142, 113-131; пер. Чухновский 1-13, 2-12; ул. Республиканская 136

- просп. Космонавтов34/3,36/2,38,1; ул. Орбитальная 42,44/1

21 июня с 09:00 до 15:00:

- просп. 40-летия Победы 1-35 21.06.19

21 июня с 09:00 до 16:00:

- ул. М. Горького 13/62, 15, 23-47; ул. Красноармейская 36-40; пер. Доломановский 60; пер. Братский 61-71, 74-86

- ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46; пер. Павленко 11-15, 16-22

ул. Мечникова 43(НИИАП); ул. Подтелкова 51; пер. Доломановский 43; ул. Пермская; пер. Сухумский; пер. Джамбульский

- ул. Содружества 92, 96, 94/1; ул. Петрозаводская 32А; ул. Мичуринская 203/1

21 июня с 09:00 до 18:00:

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8.

*По данным Донэнерго.