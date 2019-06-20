2019-06-20T14:21:42+03:00
Общество

«Я предлагаю Любе свой дом»: Дрессировщик готов помочь цирковой артистке, которая живет в «ночлежке»

Когда-то женщина блистала на мировых аренах, а потом получила травму, осталась без жилья, денег и опоры в жизни
Ольга ГОПАЛО
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История артистки многих тронула до глубины души.История артистки многих тронула до глубины души.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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История 64-летней воздушной гимнастки Любови Георгиевой многих наших читателей не оставила равнодушными. В свое время эта хрупкая женщина объездили полмира с гастролями, удивляя зрителей под куполами цирков СССР, Италии, Африки, Словении...

Но несчастный случай - ассистент допустил техническую ошибку и вместо того, чтобы натянуть канат, стал его раскручивать, поставил крест на карьере артистки. Женщина упала с высоты в 11 метров, получила серьезные переломы и перенесла несколько операций. Однако бомбежки в Украине - там где она жила, не оставили выбора - на костылях бабушка с внучкой, как смогли, добрались до российско-украинской границы.

Теперь артистка мечтает учить детей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Теперь артистка мечтает учить детей.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Около пяти лет им пришлось жить у неравнодушных людей, потом девочка поступила в вуз и получила комнату в общежитии. А вот Любе пришлось, чтобы хоть как-то прокормиться, торговать на рынке, ночевать на вокзалах, на лавочке в парке и, в конце концов, оказаться в ростовской «ночлежке».

Здесь женщине помогли оформить пенсию. Пока еще Любовь живет в ночлежке, но уже через месяц ей вновь придется искать крышу над головой.

При этом сама Люба мечтает открыть цирковую студию, где бесплатно бы учила детей цирковому искусству - делу, которому посвятила всю свою жизнь.

Игоря очень тронула история его коллеги по цирковой арене и он готов ей помочь. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Игоря очень тронула история его коллеги по цирковой арене и он готов ей помочь.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако не исключено, что Любови Георгиевой все же улыбнулась удача. Как оказалось, после того, как ее историю мы опубликовали в газете «Комсомольская правда-Ростов», ее прочли многие коллеги женщины — цирковые артисты. В редакцию позвонил Игорь Корчагин, который уже сейчас готов ей помочь.

- Я сам в прошлом был воздушным акробатом, сейчас дрессировщик - работаю с верблюдами, - рассказал он. - Работа такая, что все время в разъездах. А у меня как раз есть дом в одной из станиц Краснодарского края. Там жила мама, но она умерла. Осталось хозяйство - куры и другая живность. В доме - три комнаты, он просторный, и я хотел бы предложить Любе пожить у нас. Тем более, что в станице есть свой Дом культуры, где она могла бы учить детишек, как и мечтает. Меня очень тронула ее история, и я считаю, что артисты должны помогать друг другу. Я сейчас с гастролями в Перми, дома бываю раз в год. Так что никто бы никого не стеснил.

Всю свою жизнь Любовь Семеновна отдала цирку. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всю свою жизнь Любовь Семеновна отдала цирку.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мы позвонили Любови Семеновне и озвучили предложение ее коллеги.

- Надо же, - до слез растрогалась женщина. - Не могу передать, как я счастлива. Мир не без добрых людей. Деревню я обожаю, с хозяйством справляться умею. Непременно дайте мне его номер: я обязательно ему позвоню. Но не уверена, что могу согласиться на предложение. Вы же знаете мою историю: из-за цирковых гастролей я потеряла все, ради чего работала - маму, брата, ушла из жизни единственная дочь. И моя внучка-студентка - все, что у меня осталось. Я живу ради нее. Но в вузе в Ростове-на-Дону ей учиться еще три года. И я должна быть рядом, чтобы ее поддерживать. Но я очень благодарна этому человеку, дай Бог ему всего самого лучшего в жизни за его такое доброе и бескорыстное сердце.

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Люба попыталась было вернуться на родину, но местные чиновники отказались оформлять ей положенную законом пенсию: мол, если всю жизнь в Ленинградском цирке проработала, то пусть они и платят. И женщина снова как белка в колесе: одни гастроли сменяли другие. Еще через четыре года не стало мамы. Тогда же Люба узнала, что дочь родила девочку, которая уже три года живет в детдоме.

- Когда я приехала за ребенком, малышка кинулась мне на шею со словами: «Я думала, что ты умерла!», - вспоминает Любовь Семеновна. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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