2019-06-20T15:12:55+03:00
Общество

День молодежи 29 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий и выступление рэпера Feduk

Выясняем, какая программа мероприятий пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня 2019 в День молодежи
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Развлекательные мероприятия пройдут во всех городских парках.Развлекательные мероприятия пройдут во всех городских парках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

День молодежи 29 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий и выступление рэпера Feduk. Как рассказали в городском Управлении культуры, в этот день в донской столице запланированы народные гуляния, в том числе и в городских парках. Самое масштабное из них пройдет в парке «Левобрежном», ожидается что там соберутся тысячи гостей.

Их будет ждать масштабный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы. Там же будут работать фотозоны, интерактивные площадки и арт-объекты. К слову, изюминкой вечера станет выступление звезды всероссийского масштаба - рэпера Feduk. Кандидатуру именно этого артиста выбрали больше пяти тысяч (!) человек.

Кстати, в этом году празднику День молодежи исполняется 61 год.

КОНКРЕТНО

Как отметят День молодежи в парках

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

В течении дня - Конкурсы рисунка на асфальте «Нарисуй свою семью».

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

17:00-18:00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”.

18:00-20:00 - Вечер – отдыха “Танцевальное Рандеву”.

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

11:00 - Увлекательные выходные «Радостью наполним сердце»: игры, танцы, развлечения.

В День молодежи в Ростове-на-Дону запланированы масштабные мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День молодежи в Ростове-на-Дону запланированы масштабные мероприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

17:00 - 19.00 - Концерт «Мелодии лета».

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

18:00 - День Молодежи.

ПАРК «ДРУЖБА»

13:00 - 16:00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

16:00 - 17:00 - Детская арт-площадка для посетителей парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. “Комсомолка” собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Василий Голубев прокомментировал жалобу жителей Ростова-на-Дону Владимиру Путину на нехватку соцобъектов
В Ростове-на-Дону ищут 58-летнего Анатолия Приступина
Из-за жары на всех подъездах к Ростову-на-Дону ограничено движение грузовиков
В Ростовской области из-за лопнувшего колеса машины погиб мужчина
Как продлить жизнь своему автомобилю: 10 простых секретов
На Центральном рынке и в аэропорте Платов поставят спектакли для ростовчан
В Ростове-на-Дону стартовала серия бесплатных городских экскурсий
Пьяные школьники из Ростовской области сожгли прохожего
Огонь и месть: ростовчанина судят из-за сгоревшего дома бывшего сожителя его жены
В Ростове-на-Дону из-за выпускного на 14 часов перекроют улицу Береговую
Студенты ЮФУ победили во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
В Ростовской области объем средств под управлением в сегменте «Привилегия» ВТБ увеличил на 1,8 миллиарда рублей
Этим летом на улицах Ростова-на-Дону установят 600 евроконтейнеров для пластика
В Ростове-на-Дону на строительство дороги в Левенцовке потратят 92 миллиона рублей
Ростовская «глотательница жезла» в купальнике уселась за руль «ГАЗели»
«За Жориком скоро отправимся, как муж и заказал»: Подписчики обсуждают новую беременность супруги тренера ФК «Ростов»
«Представляю как обидно Ольге...»: Подписчики обсуждают римские каникулы футболиста Дмитрия Тарасова с женой
«Послать и подальше бесспорно!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова спросила у подписчиков совет про одного парня
«Тут что метеорит упал?»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают огромные ямы при выезде с Суворовского
В Ростовской области при столкновении легковушки и грузовика погиб человек
Михаил Фишкин: «Основная задача не допустить лесных пожаров»
В Ростове-на-Дону водитель автобуса накинулся с кулаками на пассажира