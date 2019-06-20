День молодежи 29 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий и выступление рэпера Feduk. Как рассказали в городском Управлении культуры, в этот день в донской столице запланированы народные гуляния, в том числе и в городских парках. Самое масштабное из них пройдет в парке «Левобрежном», ожидается что там соберутся тысячи гостей.

Их будет ждать масштабный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы. Там же будут работать фотозоны, интерактивные площадки и арт-объекты. К слову, изюминкой вечера станет выступление звезды всероссийского масштаба - рэпера Feduk. Кандидатуру именно этого артиста выбрали больше пяти тысяч (!) человек.

Кстати, в этом году празднику День молодежи исполняется 61 год.

КОНКРЕТНО

Как отметят День молодежи в парках

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

В течении дня - Конкурсы рисунка на асфальте «Нарисуй свою семью».

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

17:00-18:00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”.

18:00-20:00 - Вечер – отдыха “Танцевальное Рандеву”.

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

11:00 - Увлекательные выходные «Радостью наполним сердце»: игры, танцы, развлечения.

В День молодежи в Ростове-на-Дону запланированы масштабные мероприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

17:00 - 19.00 - Концерт «Мелодии лета».

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

18:00 - День Молодежи.

ПАРК «ДРУЖБА»

13:00 - 16:00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

16:00 - 17:00 - Детская арт-площадка для посетителей парка.