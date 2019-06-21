2019-06-21T14:28:09+03:00
Общество

Выходные в Ростове-на-Дону 22-23 июня 2019: вахта памяти, флешмоб и квест

Выясняем, какая программа мероприятий запланирована в парках на 22-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая программа мероприятий запланирована в парках на 22-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону.Выясняем, какая программа мероприятий запланирована в парках на 22-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выходные в Ростове-на-Дону 22-23 июня 2019: вахта памяти, флешмоб и квест. Как рассказали в городском Управлении культуры, в городских парках на ближайшие дни запланирована насыщенная программа. В числе прочего - возложение цветов, встреча с родной сестрой Вити Черевичкина, а также концерты. Изучайте и приходите!

В городских парках будет чем заняться. Фото: ГОПАЛО Ольга

В городских парках будет чем заняться. Фото: ГОПАЛО Ольга

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

Суббота, 22 июня:

10.00-12.00 - В день памяти и скорби. Вахта памяти, возложение цветов к памятнику В. Черевичкина и Стелле пионеров-героев. Встреча детей с родной сестрой Вити Черевичкина - Аксененко Анной Ивановной. Конкурс на лучшее исполнение патриотической песни.

Воскресенье, 23 июня:

09.00-11.00 - Праздничная программа, посвященная Дню молодежи.

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

Суббота, 22 июня:

17.00-18.00 - День памяти 22 июня «Помним, гордимся, чтим!». Возложение цветов на аллее Славы Ветеранов Великой Отечественной Войны «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Минута молчания.

18.00-19.00 - Спектакль «Сегодня к тебе прийти не могу…».

Воскресенье, 23 июня:

10.00-11.00 - Работа группы по черлидингу «Экстрим», разминка изучения базовых движений.

11.00-12.00 - Работа художественной площадки «Рисуем вместе с мамами».

В городских парках насыщенная программа запланированы на ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городских парках насыщенная программа запланированы на ближайшие дни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

Суббота, 22 июня:

10.30 - Литературно-музыкальная композиция «Войны начало»: стихи, возложение цветов к барельефу героям Ростсельмашевцам.

Воскресенье, 23 июня:

11.00 - Увлекательные выходные «День веселья»: веселые загадки; игры на сообразительность, танцевальный флешмоб.

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Суббота, 22 июня:

09.30 - 10.30 - Концерт «Мы помним, мы скорбим», посвященный Дню Памяти и Скорби.

17.30 - 18.30 - Мемориальный комплекс «Памятный Знак 56 Армии».

Воскресенье, 23 июня:

17.00 - 19.00 - детский квест «В поисках затерянного клада».

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Суббота, 22 июня:

18:00 - Акция «День Памяти и Скорби», Часовой концерт посвященный памятной дате.

Воскресенье, 23 июня:

18:00 - Анимационная программа.

ПАРК «ДРУЖБА»

Суббота, 22 июня:

16.00 — 18.00 - Акция ко дню памяти и скорби «Свеча памяти».

Воскресенье, 23 июня:

17.00 — 19.00 Вечер авторской песни к 85-летию российского барда Ю. Визбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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