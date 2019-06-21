«Прямая линия с Владимиром Путиным задала новый уровень открытости власти»

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что состоявшаяся накануне, 20 июня, традиционная Прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян из различных регионов, задала новый уровень открытости власти, готовой реагировать на все обращения граждан, связанные с конкретными ситуациями или вопросами системного характера.

- Традиционно общение президента с народом проходило при высокой активности людей, - отметил Ищенко. - От ситуаций, волнующих конкретного человека, переходили к темам общероссийского масштаба. Такое общение с Владимиром Путиным демонстрирует готовность откликаться на самые сложные вопросы. Результатом открытого диалога становятся, в том числе, новые законодательные и управленческие решения.

Несколько вопросов, прозвучавших в ходе Прямой линии, напомним, касались и Ростовской области: из села Покровского, например, поступила жалоба на мусорную свалку (как чуть позже стало известно, ее ликвидировали за день до начала большого разговора Путина с народом), а из Ростова-на-Дону — на недостаток соцобъектов в мкр. Суворовском (на самом деле, пояснил губернатор Василий Голубев, создание в новых микрорайонах социальной инфраструктуры идет поступательно: в Сувороском уже есть садики и поликлиника, а в этом году откроется еще два дошкольных учреждения и школа, плюс до 2022-го появятся еще одна школа и три детсада).

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что Прямая линия с Президентом – это срез самых острых проблем, решения которых предстоит добиваться.

- По сути – это прямые поручения, адресованные партии, ведь мы не разделяем ответственность на «свою» и «чужую», - подчеркнул Турчак. - Мы, как сказал глава государства, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить.

По его словам, главной темой Прямой линии были национальные проекты и достижение национальных целей развития для улучшения качества жизни граждан.

- Мы должны не только рассказать людям о национальных проектах (а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что очень немногие о них знают), но и собрать обратную связь от жителей, - добавил Андрей Турчак. - Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, «записочки» от людей, о которых говорил Президент, не потерялись. Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу.

Александр Ищенко, между тем, напомним, что на реализацию нацпроектов непосредственно в Ростовской области в ближайшие шесть лет будет направлено 188,4 млрд рублей — гигантская сумма, которой предстоит стать, отметил он, «важнейшим инструментом созидательных преобразований».

Александр Ищенко напомнил о важности реализации нацпроектов. Фото: Анатолий Карбинов / пресс-служба ЗС РО.

- Цель национальных проектов – путем развития высокотехнологичной экономики обеспечить повышение уровня жизни людей, при этом по каждому направлению есть индикаторы - показатели, которых надо добиться, как сказал Президент, - подчеркнул Ищенко.

Спикер донского парламента обратил внимание, что в региональных органах власти было создано профильное ведомство для организации всей необходимой работы. Со своей стороны, депутатский корпус Законодательного собрания будет осуществлять постоянный мониторинг реализации нацпроектов в Ростовской области.

- Ориентиры национальных проектов во многом развиваются и дополняются целевыми показателями Стратегии развития Ростовской области до 2030 года, - резюмировал председатель ЗС РО. - Свой вклад в формирование Стратегии вносят депутаты всех уровней, которые опираются на наказы избирателей в территориях.