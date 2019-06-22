2019-06-22T13:06:49+03:00
Общество

Самая стильная блондинка Виктория Лопырева: звезда, которая лично общается с поклонниками в Instagram

Несмотря на многомиллионную армию подписчиков, красавица из Ростова-на-Дону находит время для своих поклонников
Ольга КУПОРОВА
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Самая стильная блондинка России Виктория Лопырева. Фото: lopyrevavikaСамая стильная блондинка России Виктория Лопырева. Фото: lopyrevavika
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У самой стильной блондинки из Ростова-на-Дону все в порядке - подрастает сын (пока единственный), радует вниманием возлюбленный, а мама всегда рядом. Перед рождением ребенка Виктория с достоинством пережила волну негатива и обвинения в том, что она увела мужчину из чужой семьи. Сейчас все точки расставлены, красавица и телеведущая постепенно возвращается в рабочий ритм и, несмотря на занятость, находит время на общение с поклонниками в своем Instagram.

- Вы такая красивая и уверенная в себе! А у меня самооценка на нуле, постоянная неуверенность в себе, - пожаловалась одна из поклонниц Виктории Лопыревой.

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Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными
89329 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ответ телеведущей последовал практически незамедлительно.

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Moet mood... #moetgrandday #moetmoment
54735 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Так нужно поднимать, - посоветовала Виктория, после чего девушке поступило несколько вариантов решения проблемы.

Надо сказать, что после рождения сына Марка Лионеля блондинка быстро пришла в форму и не боится выставлять фотографии в купальнике.

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Family breakfast V
60937 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью. Недавно она вернулась с родными обратно в Москву.

КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

И ЕЩЕ

«Какие вы милые!»: Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с сыном

Красавица из Ростова-на-Дону, которая совсем недавно стала мамой, опубликовала снимок с новорожденным сыном. Виктория Лопырева призналась, что она сама была счастливым ребенком (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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