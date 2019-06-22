Самая стильная блондинка Виктория Лопырева: звезда, которая лично общается с поклонниками в Instagram

У самой стильной блондинки из Ростова-на-Дону все в порядке - подрастает сын (пока единственный), радует вниманием возлюбленный, а мама всегда рядом. Перед рождением ребенка Виктория с достоинством пережила волну негатива и обвинения в том, что она увела мужчину из чужой семьи. Сейчас все точки расставлены, красавица и телеведущая постепенно возвращается в рабочий ритм и, несмотря на занятость, находит время на общение с поклонниками в своем Instagram.

- Вы такая красивая и уверенная в себе! А у меня самооценка на нуле, постоянная неуверенность в себе, - пожаловалась одна из поклонниц Виктории Лопыревой.

lopyrevavika Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными

Ответ телеведущей последовал практически незамедлительно.

lopyrevavika Moet mood... #moetgrandday #moetmoment

- Так нужно поднимать, - посоветовала Виктория, после чего девушке поступило несколько вариантов решения проблемы.

Надо сказать, что после рождения сына Марка Лионеля блондинка быстро пришла в форму и не боится выставлять фотографии в купальнике.

lopyrevavika Family breakfast V

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью. Недавно она вернулась с родными обратно в Москву.

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