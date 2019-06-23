Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 24-28 июня 2019: где и когда

График отключения света в Ростове-на-Дону на неделю 24-28 июня 2019 года: где и когда это будет происходить.

Без электричества — к счастью, по плану, только в дневное время, то есть пока люди, в основном, на работе, — в течение ближайших пяти будних дней останутся сотни многоквартирных домов в самых разных районах южной столицы.

Основная причина, которую называют энергетики, - это профилактические работы сетях: техническое обслуживание оборудования (включая трансформаторы).

Итак, вот как выглядит график отключения — по адресам и датам.

ОФИЦИАЛЬНО

Где не будет электричества*

24 июня, понедельник:

* ул. Подтелкова, 39-51; пер. Сухумский, 2-18 — с 9 до 16.00.

* ул. Мечникова, 43 (НИИАП); ул. Подтелкова, 51; пер. Доломановский, 43; ул. Пермская; пер. Сухумский; пер. Джамбульский — с 9.00 до 16.00.

* пр. 40-летия Победы, 2-114; ул. Книжная, 1-49, 2-62; ул. А. Блока, 51-55, 44-56; пер. Норильский, 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский, 51-73, 38-62; пер. Ягодный, 1-47, 2- 32, -— с 9.00 до 18.00.

* ул. Гусева, 106-122; ул. Минераловодская, 80-146, 101-165; пер. Перовский, 33-35, 34-36; пер. Подпольный, 13; ул. Собино, 98-142, 113-131; пер. Чухновский, 1-13, 2-12; ул. Республиканская, 136 — с 9.00 до 17.00.

* пер. Норильский, 38-42, 15-17А; ул. Детская, 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский, 31-53, 24-40 — с 9.00 до 18.00.

* ул. Татарская, 52-62, 49-61; ул. Дербенская, 16-22, 13-17; ул 1-я Киргизская, 126-132, 91-93; 2-ая Киргизская, 97-101; пер. Волочаевский, 1-35, 2-30; пер. Ильменский, 1-37, 2-36 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Содружества, 92, 94/2, 94/1, 92/1; ул. Петрозаводская, 32А; пер. Араратский, 2Г; ул. Белостокская, 38/1 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Мадояна, 1-33; пл. Рабочая, 18-20; ул. 2-я Кольцевая, 78-90, 81-93; ул. 3-я Кольцевая, 77-87, 62-74; ул. Калинина, 2-38 — с 9.00 до 17.00 (плюс отключения будут еще и 25-го).

* ул. Темерницкая, 26-36; 25-35; ул. Московская, 12-50, 43; ул. Островского, 23-37 — с 9.00 до 15.00.

* ул. Республиканская, 97-135, 108-132; пер. Подпольный, 1-3 — с 9.00 до 16.00 (плюс еще и 25-го, в этот же промежуток времени).

* ул. Семашко, 108-118, 99/248; ул. Филимоновская, 141-157, 102-128; ул. Варфоломеева, 243 — с 9.00 до 17.00.

25 июня, вторник:

* ул. Пушкинская, 50, 52, 59; пр. Буденновский, 41, — с 9.00 до 16.00.

* ул. Кржижановского, 1-41, 2-56; ул. Герцена2 13-61; пер. Норильский, 1-9, 2-10; пер. Боковский, 1-11; ул. Владиленская, 1-53, 2-36; пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24 — с 9.00 до 18.00.

* ул. Балашовская, 1-7, 2-8; пер. Вагонный, 2-12, 3-19; ул. Вагулевского, 20-72, 27-95; ул. Лензаводская, 5-9; пер. Солдатский, 1-7, 2-8; ул. Чебанова, 6-14, 9-17 — с 10.00 до 12.00.

* ул. Кржижановского, 1-41, 2-56; ул. Герцена, 13-61; пер. Норильский, 1-9, 2-10; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская, 1-53, 2-36; пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Кржижановского, 1-75, 2-94; ул. Герцена, 13-89; пер. Норильский, 1-13, 2-42; пер. Боковский, 1-11; ул. Владиленская, 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский, 1-53, 2-38; ул. А. Блока, 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса, 1-25,2-30; ул. Гельца, 19-35, 10-26; ул. Шатурская, 1-23, 2-16; ул. Солидарности, 1-129, 2-114; ул. Детская, 1-79, 2-72 — с 9.00 до 18.00.

* ул. Вятская, 35, 37А; ул. Штахановского, 10 — с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00

* ул. Содружества, 84, 86, 86/1, 88, 88/1, 90 — с 9.00 до 17.00.

* пр. Космонавтов, 32В/21В — с 9.00 до 17.00.

* ул. Б. Садовая, 100-110; ул. Социалистическая, 125-133, 133Б, 128-134; ул. Чехова, 36, 42-46, 27-29; ул. Петровская, 13; пер. Крыловской, 38, 40, 31-37 — с 9.00 до 15.00.

26 июня, среда:

* ул. Республиканская, 136 — с 9.00 до 17.00.

* пер. Самарский, 1-23, 2-38; пер. Ильменский, 1-37, 2-36; пер. Волочаевский, 1-35, 2-32; ул. Белорусская, 151-189; ул. Костромская, 1-27, 2-28; ул. Фучика, 1-27, 2-28; ул. Татарская, 47-71, 50-70; ул. Касторная, 1-29, 2-30; ул. Дербентская, 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-111, 124-168; 2-я Киргизская, 88-110, 89-151; ул. Славинская, 1-17, 2-24; пер. Мезенский, 2-14 — с 9.00 до 17.00.

* пер. Самарский, 13-23, 24-38; ул. Костромская, 2-28, 1-27; ул. Белорусская, 163-189; ул. Фучика, 2-28, 1-27 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Крупской 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4; 3-я Баррикадная, 81 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Орбитальная, 54, 56А, 58; ул. Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского — с 9.00 до 17.00.

* ул. Б. Садовая, 104-108; ул. Чехова, 23, 29, 44, 46 — с 9.00 до 15.00.

* ул. Шатурская, 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская, 1-35, 2-42; ул. Кржижановского, 77-115, 96-130; пер. Гельца, 1-19, 2-16; пер. Расковой, 1-11, 2-14; ул. Герцена, 87-135; ул. Якуба Коласа, 1-7, 2-8 — с 9.00 до 18.00 (плюс отключать будут и 27-го, в этот же период времени)

* ул. Юфимцева, 4/1,4/2,4/3; пр. Буденновский, 104-110 — с 11.00 до 16.00.

27 июня, четверг:

* 18-я линия, 12/73, 67,67/1,69, 90-98; ул. Лекальная, 10-12; пер. Больничный, 1-27; пер. Лечебный, 21-27, 18-28; 18-я линия, 67, 67/1, 73/12; 20-я линия, 50, 54, 60; ул. Ченцова, 77 — с 9.00 до 17.00.

* пер. Самарский, 1-15, 2-22; ул. Славинская, 1-7, 10-14; ул. Татарская, 64-70, 63-69; ул. Касторная, 2-30, 1-29; ул. 1-я Киргизская, 140-168, 99-114; 2-я Киргизская, 98-110, 129-151; пер. Мезенский, 2-16, 79-79А — с 9.00 до 17.00 (плюс 28-го, в этот же период времени).

* ул. Орбитальная, 52, 52/1, 52/2, 54, 56 — с 9.00 до 17.00.

* ул. Социалистическая, 119; ул. Б. Садовая, 98-104 — с 9.00 до 15.00.

28 июня, пятница:

* ул. Серафимовича, 35-47, 38-44; пер. Островского, 31-35, 34; пр. Буденновский, 17-19; ул. Темерницкая, 37-41 — с 9.00 до 15.00.

*По данным Донэнерго.