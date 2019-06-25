2019-06-25T12:42:59+03:00
Общество

Выпускной 2019 в Ростове-на-Дону: пенная дискотека, фейерверк и концерт Тима Белорусских

Выясняем, какая программа мероприятий запланирована во время выпускного бала в Ростове-на-Дону 2019
Ольга ГОПАЛО
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Со школой 25 июня попрощаются 4 300 одиннадцатиклассников.Со школой 25 июня попрощаются 4 300 одиннадцатиклассников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Выпускной 2019 в Ростове-на-Дону: пенная дискотека, фейерверк и концерт Тима Белорусских. Известно, что со школой 25 июня попрощаются 4 300 одиннадцатиклассников. В этот день в городе будет объявлен «сухой закон»: то есть спиртное нельзя будет купить в магазинах, супермаркетах и торговых центрах. Только в кафе, барах и ресторанах, и то - не на вынос.

Во всех школах, лицеях и гимназиях праздник стартует с семи вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во всех школах, лицеях и гимназиях праздник стартует с семи вечера.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как рассказали в мэрии города, во всех школах, лицеях и гимназиях праздник стартует с семи вечера. До 23:00 ребятам будут торжественно вручать аттестаты - в это же время пройдут праздничные концерты, на которых выступят сами выпускники с благодарственными словами учителям и родителям. А взрослые, в свою очередь, скажут им напутственные слова. Праздники для своих в учебных заведениях продлятся до 23:00. А после этого виновники торжества отправятся на общегородской выпускной.

Общегородской выпускной будет проходить на набережной реки Дон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общегородской выпускной будет проходить на набережной реки Дон.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он будет проходить на набережной реки Дон. Там будут работать три пункта пропуска — со стороны проспекта Буденновского, переулков Соборного и Газетного. И, в общей сложности, 11 металлорамок. Вход - только по специальным браслетам, так что со стороны попасть внутрь будет практически невозможно. Специалисты говорят, что общее количество участников праздника составит чуть больше 8,5 тысячи человек: это ученики, родители и преподаватели.

Главную сцену установят возле гостиницы «Якорь». Основная праздничная программа начнется с 00.30. Она завершится выступлением флайбордистов и фейерверком. Праздничный салют раскрасит небо в 01:30. И будет длиться десять минут.

Дальше праздник продолжится концертом молодого репера Тима Белорусских. А с 2:30 стартует дискотека. Программа праздника рассчитана до пяти часов утра.

Праздник продолжится концертом молодого репера Тима Белорусских. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник продолжится концертом молодого репера Тима Белорусских.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известно, что во время праздника будут работать интерактивные зоны: ретро-зона «Ростов провинциальный», интернациональная зона, посвященная Году народного творчества на Дону, театральная зона – «Год Театра в России», музыкальная зона «Трио Голд», танцевально-спортивная зона - там соберутся мастера воркаута и брэйк-данса. А еще ребят ждет пенная дискотека.

Кстати, не изменят традиции выпускники и в этом году: с трех часов утра и до победного для них организуют речные прогулки.

Ребят ждет пенная дискотека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ребят ждет пенная дискотека.Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже к шести утра набережную должны покинуть последние гости. После этого ее начнут приводить в порядок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

1765 донских выпускников получили федеральную награду «За особые успехи в учении»

24 июня в Ростов-на-дону прошел традиционный губернаторский бал «Золотое созвездие Дона», на котором чествовали лучших выпускников школ. Торжественное мероприятие у театра Горького собрало 1765 молодых людей, которые, окончив школу, получили федеральную награду «За особые успехи в учении». 365 из них получили еще и губернаторскую медаль. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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