2019-06-25T15:39:39+03:00
Общество

Водитель мог устать из-за жары: в Ростовской области в страшной аварии погибла семья

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Семья ехала в этой машинеСемья ехала в этой машинеФото: ГУ МВД России по РО
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В обстоятельствах страшной аварии, которая унесла жизнь семьи из поселка Красноармейский, еще разбираются автоинспекторы, у которых есть несколько версий. Днем 24 июня супруги возвращались домой в Орловский район из донской столицы. В это время температура воздуха была около 40 градусов.

- В 14.35 на трассе «Ростов - Волгодонск», по предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя «Хендай Элантра» выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автобусом, - говорится в официальном сообщении автоинспекции донского региона.

Удар был такой силы, что шансов спастись у людей, которые находились в легковом автомобиле, практически не было. Супруги Андрей и Маргарита и их ребенок скончались до приезда скорой помощи. В момент столкновения в рейсовом автобусе, который двигался из Волгодонска в Ростов, находились 22 человека, двоих доставили в больницу. До сих пор автоинспекторы не уверены в причинах, которые привели к столкновению, но подозревают, что могла повлиять усталость водителя. Глава семьи находился за рулем несколько часов, а на улице стояла рекордная жара.

Место аварии

Место аварии

Стоит отметить, что за последние пять дней в донском регионе наблюдается резкое увеличение числа аварий. Эксперты считают, что это непосредственно связано с повышением температуры воздуха. Многие водители не придают большого значения усталости, не понимая, что это напрямую сказывается на объективной оценке ситуации на дороге. А на самом деле при вождении в утомленном состоянии у человека притупляется внимание и увеличивается время реакции. И чем выше скорость, тем быстрее устает человек. Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. При ощущении усталости или когда глаза закрываются, лучше остановиться и отдохнуть.

ВАЖНО!

Пять правил для водителя, который летом отправился в дальний путь

1. Правильно спланируйте поездку: выезжать лучше на рассвете, когда видимость дороги достаточно хорошая, а дорожное движение не очень интенсивное. По возможности не выезжайте ночью - в это время напряжение и концентрация внимания максимальная, а, значит, усталость наступает быстрее.

2. Минимизируйте утомляемость организма. Для этого нужно проветривать салон, слушать негромкую и разнообразную по жанру музыку, поддерживать беседу с попутчиками. И помните, что курение, в том числе пассивное, негативно воздействует на время реакции.

3. Во время остановки на отдых сделайте зарядку для глаз, массаж ушей, шеи, точек над бровями, освежите лицо и шею холодной водой, выпейте тонизирующий напиток.

4. Следите за признаками усталости: рассеянность, раздражительность, сонливость, озноб, «песок в глазах», слабость в конечностях. При первых признаках - останавливайтесь.

5. Если вы устали и понимаете, что засыпаете, останавливайтесь. На ночь лучше выбирать специальные площадки для отдыха или мотели!

ИСТОЧНИК KP.RU

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