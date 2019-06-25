2019-06-25T16:00:53+03:00
Общество

В Ростовской области детские лагеря уже оштрафовали на сто тысяч рублей

О том, кто и как следит за безопасностью детского отдыха, мы поговорили в студии радио «Комсомольская правда-Ростов»
Ольга ГОПАЛО
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Только в первую смену в донских лагерях отдохнули 53 тысячи детей.Только в первую смену в донских лагерях отдохнули 53 тысячи детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Гостем студии на радио «Комсомольская правда» - Ростов» стала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РО Екатерина Ерганова. Мы обсудили с ней работу детских лагерей, а также самые распространенные угрозы летом.

- Вопросы качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха находятся на постоянном контроле управления, - начала разговор Екатерина Геннадьевна. - На территории Ростовской области работает более 750 лагерей. Все они имеют необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, которые свидетельствуют о том, что детский отдых организован в соответствии с санитарными нормами и правилами. Проверить их наличие можно на сайте регионального Министерства труда и социального развития или нашего Управления.

Так, сотрудники ведомства могут проверять лагеря перед каждой сменой.

Гостем студии на радио «Комсомольская правда-Ростов» стала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РО Екатерина Ерганова. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Гостем студии на радио «Комсомольская правда-Ростов» стала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РО Екатерина Ерганова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Особое внимание при проверках уделяется качеству поставляемых продуктов питания, наличию сопроводительных документов на продукты, соблюдению сроков годности и условий хранения, соответствию фактического рациона примерному меню, - продолжила собеседница. - Проводится еще и отбор проб воды из мест купания детей по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Уделяется внимание организации режима дня в оздоровительной организации, ограничению в период жаркой погоды количества мероприятий, связанных с усиленной физической нагрузкой. Так, не рекомендуется проводить массовые физкультурные и спортивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше +28 °C.

К слову, до начала оздоровительной кампании по результатам проверок детских оздоровительных учреждений уже составлен 71 административный протокол. А общая сумма штрафов составила 100 300 рублей. Кроме того, семь дел за невыполнение предписаний были переданы на рассмотрение в суды. А при проверках поставщиков продуктов в числе прочего забраковано и изъято из оборота 129,5 килограмма продукции. Только в первую смену в донских лагерях отдохнули 53 тысячи детей.

Полную запись эфира слушайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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