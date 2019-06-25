«Что за потребность - голой себя выставлять?»: Мексика из «Дома-2» похвасталась фигурой, показав новое нижнее белье

Все-таки народ в Инстаграме вредный и злой. Не успела бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика (она же Черкасова) выставить видео себя любимой в новом нижнем белье (не без оного, хотя могла бы), как в комментариях началась повальная критика. Фанатами не понравилась излишняя откровенность красотки из Ростова-на-Дону, которая, к слову, никогда не позиционировал себя воспитанной девицей из благородного семейства.

- Что за потребность такая, себя вечно голыми выставлять, - началось в комментариях.

- На импланты не нарадуется, - тут же последовал ответ.

ms.mexika Зацените мой новый чепчик для близнецов

- Бедная, жалко ее, - вторили другие.

- Вот хочется взять, поснимать эти патлы, отмыть умыть и привести тебя в порядок, - намекали третьи.

Мексика не стала отвечать на провокационные вопросы и заявление. У нее нашлось достаточное количество защитников, которые попросили хейтеров удалиться со страницы красотки.

- Какие же вы все злые, не нравится не смотри, - написала одна из фанатов. - Однако вы все подписаны на нее...

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

Марина ведет активную блогерскую жизнь, на ее странице в Инстаграме почти 600 тысяч подписчиков, с которыми она делится подробностями пластических операций, новыми татуировками, а вот про личную жизнь молчит, несмотря на прямые вопросы в комментариях.

ms.mexika September 2016 #seychelles

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