В Ростовской области сверхдоходы региональной казны направят на реализацию нацпроектов

Минувший год отметился рекордно высокими темпами роста доходов, заявила в ходе публичных слушаний в Законодательном собрании по исполнению регионального бюджета-2018 замгубернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.

- Мы завершили прошлый год, имея стабильный, сбалансированный бюджет и низкий уровень государственного долга, - сообщила Федотова. - Прошлогодний бюджет дал высокие темпы роста собственных доходов консолидированного бюджета, получено 178,4 млрд рублей с плюсом к 2017 году 21,8 млрд рублей — такого у нас не было очень давно. И это говорит о том, что работает бизнес, работает экономика, укрепляется налогооблагаемая база.

Цифры гласят следующее: доходы областной казны в 2018-м составили 178,7 млрд рублей, а расходы - 170,2 млрд рублей, то есть профицит (превышение доходов над расходами) сложился в объеме 8,5 млрд рублей.

- И эти средства служат хорошей основой для реализации с нынешнего года национальных проектов, чтобы обеспечить уровень софинансирования к средствам, выделяемым из федерального бюджета, - пояснила министр.

В ходе публичных слушаний дискуссии возникали в том числе и в президиуме. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Что важно, отметила она, собственные доходы региона составили 140,3 млрд рублей, и вот как раз за счет их ежегодного роста (в прошлом году — на 16,5%) Ростовская область входит в число низкодотационных субъектов Федерации (на уровне 8,9 процента). Как результат сбалансированной бюджетной политики, отмеченной, к слову, и Контрольно-счетной палатой, удалось увеличить так называемый «бюджет развития» сразу на 9,4 млрд рублей в сравнении с 2017 годом — до 34,2 миллиардов.

Как ранее объяснял спикер донского парламента Александр Ищенко, эти средства — важнейшая составляющая для «инвестиций в будущее» - иначе говоря, затраты на инфраструктурные проекты, включая, в частности, дорожное строительство и социальную сферу (реконструкцию и появление новых медицинских и образовательных объектов — школ, детсадов, поликлиник и т. д.).

В Заксобрании, между тем, отмечают повышение интереса у населения к самой процедуре публичных слушаний — то есть, к обсуждению главного финансового документа региона, от распределения средств которого зависит очень многое.

В этот раз в них приняли участие более двухсот пятидесяти человек, включая и депутатов, и чиновников разных уровней, и экспертов, но главное — общественников и активных граждан.

- Публичные слушания – это та площадка, где практически нет запретных тем, - отметил первый зампред ЗС РО Андрей Харченко, возглавляющий комитет по бюджету. - И каждый (здесь) имеет право задать свой вопрос и получить на него ответ. И радует, что из года в год все больше жителей обращаются к нам. Ведь задача у нас одна – чтобы бюджет был максимально прозрачен и чтобы он интересовал как можно более широкий круг наших граждан.

Кстати, вопросы действительно были — они были адресованы, в основном, к конкретным представителям исполнительной власти региона и касались и здравоохранения, и ЖКХ, и образовательной сферы, и ряда других.

Люди смогли задать свои вопросы - и, что еще важнее, получить на них ответы от компетентных лиц. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

- Для нас, депутатов донского парламента, публичные слушания чрезвычайно важны, - подчеркнул Харченко. - Сегодня мы подводили итоги исполнения областного бюджета за 2018 год. Мы увидели отчетность, которую принял Минфин РФ, заключение Контрольно-счетной палаты Ростовской области. И это не просто цифры: мы анализируем и смотрим, что нам удалось, а что наоборот не удалось сделать — и какие, соответственно, необходимо предпринять усилия, чтобы бюджет в последующие годы стал еще более качественным. И в первую очередь, учитывал те наказы избирателей, которые мы получили во время выборов в Законодательное собрание. Наша задача, чтобы наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей области, находили свое отражение в главном финансовом документе,

Он добавил, что все поступившие в ходе общественного обсуждения предложения и замечания будут проанализированы и систематизированы для дальнейшей работы.