В Ростове завершился проект «Неделя здоровья» от «Комсомолки»

Завершился проект «Неделя здоровья», организованный «Комсомольской правдой» для ростовчан. Посетители сайта KP.RU и слушатели радио могли позвонить в редакцию и записаться на бесплатный прием врача в профильном медицинском центре. Каждый участник получил возможность пройти обследование на современном медицинском оборудовании у высококлассных специалистов.

Многие люди вспоминают о своем здоровье только тогда, когда проблемы уже слишком серьезные. И возможность пройти бесплатное обследование – как раз тот шанс позаботиться о своем здоровье вовремя. В рамках проекта «Неделя здоровья» этим шансом воспользовалось 11 человек, которые поделились с «Комсомолкой» своими впечатлениями.

КЛИНИКИ ПРОЕКТА

Фото: Специализированная клиника «Варикозанет»

Специализированная клиника «Варикозанет»

Специалисты клиники оказывают медицинские услуги в области лечения варикозных заболеваний нижних конечностей. Они помогают людям устранить проблемы с венами любой категории сложности. Лечение производится с помощью современных лазерных технологий высококвалифицированными врачами на современном медицинском оборудовании.

В рамках «Недели здоровья» ростовчане получили консультацию врача-флеболога и смогли бесплатно сделать УЗИ вен нижних конечностей.

Адрес клиники «Варикозанет»: г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденовский, 44/55.

Официальный сайт: http://varikozanetrostov.ru/

Телефон: 8 (863) 333-20-30

Фото: Стоматологическая клиника WORLD DENT

Стоматологическая клиника WORLD DENT

Стоматология WORLD DENT отличается современным комплексным подходом к лечению зубов и высоким качеством обслуживания. В арсенале клиники — 13 технологично оборудованных лечебных кабинетов. Главная задача стоматологов клиники —сохранить все зубы пациента здоровыми и красивыми. Для этого применяются самые высокие стандарты лечения.

Участники проекта «Неделя здоровья» смогли получить консультацию у высококлассного специалиста стоматологии и пройти комплексное обследование полости рта совершенно бесплатно.

Адрес стоматологической клиники WORLD DENT: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94, бизнес-центр CLOVER HOUSE, 15 этаж. График работы: с 9:00 до 21:00.

Официальный сайт клиники www.worlddentrostov.clinic

Телефоны: 8(863) 206-59-95, 8(928) 212-44-73

Фото: Медицинский центр «БиоДинамика»

Медицинский центр «БиоДинамика»

Специалисты медицинского центра занимаются лечением и профилактикой заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Здесь можно получить консультации опытных врачей и инструкторов, позаниматься на реабилитационных тренажерах, пройти восстановительные процедуры. Основным принципом клиники является сочетание возможностей традиционной и нетрадиционной медицины. В медицинском центре работают специалисты высокой квалификации — профессиональные неврологи, массажисты и мануальные терапевты, кинезиологи, остеопаты.

В рамках «Недели здоровья» ростовчане смогли проверить состояние позвоночника и мышечного корсета, получить консультацию врача ЛФК и спортивной медицины.

Адрес медицинского центра «БиоДинамика»: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 149

Официальный сайт: http://biodinamo.ru/

Телефоны: 8(863) 261-50-37, 8(863) 260-98-60; Whatsapp 8-999-482-60-68

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Екатерина Е., посетила прием врача-флеболога:

- На приеме мне подтвердили мой диагноз. Было очень интересно проходить УЗИ. Врач подробно показал на экране клапаны, движение крови по венам. А затем рассказал мне все подробности и нюансы операции, которая нужна для устранения имеющихся проблем. Порадовала компетенция персонала клиники.

Анна С., посетила прем врача ЛФК и спортивной медицины:

- Я приводила на прием своего сына. Давно боремся со сколиозом. Врач внимательно посмотрел спину, прощупал все мышцы. Потом мы попали на пробное занятие на тренажерах с опытным инструктором. Специалисты подробно рассказали обо всех имеющихся проблемах. К сыну они нашли свой подход. Если на пробное занятие он шел с большим сомнением и неохотой, то на полный курс остался уже с удовольствием.

Наталья Л., посетила прием врача-флеболога:

- На ресепшене девочки все очень внимательные. Прошла ультразвуковое обследование вен. Врач все подробно рассказал и описал. Приемом осталась довольна.

Семен Семенович У., посетил кабинет стоматолога:

- На приеме мне сделали полное обследование зубов, рассказали обо всех проблемах. Понравилось обслуживание, внимательное отношение врачей.

Анна С., посетила прием врача-флеболога:

- Консультация врача понравилась. Мне сделали подробное УЗИ. Результаты выдали на руки. Врач обнаружил некоторые проблемы, рассказал о программах лечения, которые в таких случаях помогают. Понравилось внимательное отношение и то, что нет никаких очередей.

Екатерина Е., посетила прем врача ЛФК и спортивной медицины:

- Врач посмотрел состояние моей спины. К счастью, каких-то больших отклонений не нашел. Только мышечный каркас слабый. Понравилось и занятие на тренажерах. По результатам обследования посоветовали позаниматься лечебной физкультурой. Планирую прийти в центр ближе к осени.

Следите за своим организмом, не запускайте лечение и участвуйте в проектах сайта KP.RU!

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