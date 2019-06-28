«В разгар заболевания может быть уже поздно»: Ростовские медики рассказали, как не умереть от Крымской геморрагической лихорадки

Несмотря на жару, клещи в этом году пугают своей активностью. В Ростовской области уже зарегистрировано 34 случая заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются кровопийцы. И это - на семь заразившихся больше, чем за весь прошлый год.

По словам эпидемиологов, одна из причин такой активности кровопийц - благоприятная весна, которая была достаточно теплой. При том, что клещи должны уходить в летнюю спячку, пока делать этого они не спешат. И, как результат, уже 4 800 обратившихся по поводу их укусов в больницы. При этом из них почти 1, 5 тысячи пострадавших - это дети и подростки, возраст которых до 14 лет.

К сожалению, спасти удалось не всех заболевших: два дончанина скончались. Специалисты говорят: как правило, причина летального исхода - позднее обращение за медицинской помощью.

В Ростовской области уже зарегистрировано 34 случая Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются кровопийцы.Фото: Мария ЛЕНЦ

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ

По словам руководителя минздрава региона Татьяны Быковской, Крымская геморрагическая лихорадка – это успешно поддающееся лечению заболевание. Есть одно НО: при своевременном обращении за медицинской помощью.

Как правило, начало заболевание острое: больной сразу же ощущает слабость, начинают болеть голова и мышцы на ногах. Но, если пациент обращается уже в разгар болезни - когда возникают необратимые изменения во внутренних органах, то возможен и летальный исход. Поэтому лучше не надеяться на авось. Тем более, что у медиков есть все необходимые лекарственные препараты и оборудование, которое поможет спасти жизнь заболевшего.

К слову, в зоне риска - не только отдыхающие на природе. Самые запущенные случаи зафиксированы у жителей сельских территорий, ухаживающих за скотом и часто не обращающих внимание на такие мелочи, как клещи. Кровопийца может не только присосаться: зараженное насекомое можно еще и раздавить. И, если у человека была открытая ранка, то вирус может проникнуть и через нее.

Чтобы снизить численность насекомых, проводятся акарицидные обработки земель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСЕНЬЮ ВТОРАЯ ВОЛНА АКТИВНОСТИ

В донском Управлении Роспотребнадзора говорят, что наибольшее количество обратившихся за медицинской помощью - это пациенты из Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Шахт, а также из Сальского, Песчанокопского и Неклиновского районах. А Крымская геморрагическая лихорадка зарегистрирована на 17 территориях области. Чтобы снизить численность насекомых, проводятся акарицидные обработки земель, в том числе полей, парков и кладбищ. Работы уже проведены на площади в более чем 10 тысяч гектаров.

Но расслабляться рано: клещи опасны не только летом, но и осенью. Тогда наблюдается вторая волна их активности.

Важно помнить, что справиться с клещами помогают репиленты, а также светлая одежда с плотно прилегающими манжетами. Спасают и взаимоосмотры, которые советуют проводить каждый 15-20 минут, так как клещ не сразу присасывается, а около получаса ищет место для укуса.

И, главное, ни в коем случае нельзя снимать клеща самостоятельно: нужно обращаться в травмпункт. Там уберут с тела кровопийцу, сдадут на анализ насекомое, а также посоветуют пациенту в течение двух недель замечать даже легкое недомогание и повышение температуры. В этом случае нужно сразу же ехать в больницу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Адреса и телефоны травмпунктов в Ростове-на-Дону

Травмпункт городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко:

Адрес: пр. Ворошиловский, 105

Телефон: +7 (863) 232-49-89

БСМП № 2 Травмпункт:

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

Телефон: +7 (863) 233-05-58

Травмпункт Советского и Железнодорожного района:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-99-65

Городская поликлиника № 1 (Травмпункт):

Адрес: ул. Сержантова, 3

Телефон: +7 (863) 252-04-18

Поликлиника №4 (травмпункт):

Адрес: Богатяновский спуск, 27

Телефон: +7 (863) 263-40-23

Детский травмпункт городской поликлиники № 20:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-96-67

Детский травмпункт:

Адрес: пр. Кировский, 27

Телефон: +7 (863) 227-76-91

Режим работы: 09:00-20:00.

КОНКРЕТНО*

Где сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13,

тел. 8 (863) 231-19-42;

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/6,

тел 8 (863) 242-59-58.

ВАЖНО

Куда сдать клеща на анализ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (лаборатория особо опасных инфекций)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67.

Телефон: 8 (863) 275-74-18.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10,

Часы приема с 09:00 до 17:00;

Телефон: 8 (863) 245-53-23.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67,

Часы приема с 09:00 до 1700;

Вирусологическая лаборатория

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, 67

Часы приема с 09:00 до 1700;

Телефон: 8 (863) 251-06-25

НА КАРАНДАШ

Что делать, чтобы обезопасить себя и близких

- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной одеждой: надевайте носки с плотной резинкой, брюки заправляйте в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, плотно застегивайте манжеты рукавов, заправляйте волосы под шапку или косынку.

- Применяйте для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

- Разбивайте лагерь, устраивайте пикникина сухих участках, нельзя садиться и ложиться на траву;

- Проводите взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут.

- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, тщательно осматривайте тело, волосы и одежду для обнаружения присосавшихся клещей.

- Проветривайте одежду, не заносите сразу в помещение цветы и ветки.

- Осматривайте домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.