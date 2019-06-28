Выходные в Ростове-на-Дону 29-30 июня 2019 в парках: танцы, зарядка и концерт
Выходные в Ростове-на-Дону 29-30 июня 2019 в парках: танцы, зарядка и концерт. Как рассказали в городском Управлении культуры, для ростовчан и гостей города свою культурную программу приготовили парки донской столицы. Почти в каждом будет, чем заняться. А самое масштабное событие ожидается в парке «Левобережный» - там отметят День молодежи, в этом году празднику исполнится 61 год. Гостей парка поздравит рэпер Feduk. Так что изучайте афишу, выбирайте то, что вам по душе, и приходите!
КОНКРЕТНО
Где провести выходные в Ростове-на-Дону
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
Суббота, 29 июня:
В течение дня - Конкурсы рисунка на асфальте «Нарисуй свою семью».
Воскресенье, 30 июня:
9.00-11.00- Игровая программа для детей и молодых семей.
ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ
Суббота, 29 июня:
17.00-18.00 - Вечер – караоке «Ваши любимые мелодии».
18.00-20.00 - Вечер – отдыха «Танцевальное Рандеву».
Воскресенье, 30 июня:
10.00-11.00 - Зарядка от группы спортивного танца «Экстрим».
10.00-12.00 - Работа художественной площадки «Рисуем вместе с мамами».
18.00-19.00 - Игровая программа, «Русская вечерка» – игры, хороводы, русские забавы, посвященная Году народного творчества Ростовской области.
Почти в каждом парке всегда есть, чем заняться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
Суббота, 29 июня:
11.00 - Увлекательные выходные «Радостью наполним сердце»: - игры, танцы и развлечения.
Воскресенье, 30 июня
11.00 - Увлекательные выходные «Приходите в гости к нам»: эстафеты, игры с мячами и со скакалкой.
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
Суббота, 29 июня:
17.00 до 19.00 - Концерт «Мелодии лета».
Воскресенье, 30 июня:
17.00 до 19.30 - «Воскресенье день веселья» - праздник выходного дня для посетителей.
17.30 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читательского пункта.
Для ростовчан и гостей города свою культурную программу приготовили парки донской столицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Суббота, 29 июня:
18.00 - День Молодежи. Масштабный концерт с участием лучших творческих коллективов. Работа фотозон, интерактивных площадок и арт-объектов. Поздравление от рэпера Feduk: больше пяти тысяч человек выбрали именно его кандидатуру.
Воскресенье, 30 июня:
18.00 - Анимационная программа.
ПАРК «ДРУЖБА»
Суббота, 29 июня:
16.00-17.00 - Детская арт-площадка для посетителей парка.
13.0016.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».
Воскресенье, 30 июня:
10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».
ИСТОЧНИК KP.RU