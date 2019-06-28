2019-06-28T13:46:10+03:00
Общество

Выходные в Ростове-на-Дону 29-30 июня 2019 в парках: танцы, зарядка и концерт

Выясняем, как провести выходные в 29-30 июня 2019 в парках Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как провести выходные в 29-30 июня 2019 в парках Ростова-на-Дону.Выясняем, как провести выходные в 29-30 июня 2019 в парках Ростова-на-Дону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выходные в Ростове-на-Дону 29-30 июня 2019 в парках: танцы, зарядка и концерт. Как рассказали в городском Управлении культуры, для ростовчан и гостей города свою культурную программу приготовили парки донской столицы. Почти в каждом будет, чем заняться. А самое масштабное событие ожидается в парке «Левобережный» - там отметят День молодежи, в этом году празднику исполнится 61 год. Гостей парка поздравит рэпер Feduk. Так что изучайте афишу, выбирайте то, что вам по душе, и приходите!

КОНКРЕТНО

Где провести выходные в Ростове-на-Дону

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

Суббота, 29 июня:

В течение дня - Конкурсы рисунка на асфальте «Нарисуй свою семью».

Воскресенье, 30 июня:

9.00-11.00- Игровая программа для детей и молодых семей.

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

Суббота, 29 июня:

17.00-18.00 - Вечер – караоке «Ваши любимые мелодии».

18.00-20.00 - Вечер – отдыха «Танцевальное Рандеву».

Воскресенье, 30 июня:

10.00-11.00 - Зарядка от группы спортивного танца «Экстрим».

10.00-12.00 - Работа художественной площадки «Рисуем вместе с мамами».

18.00-19.00 - Игровая программа, «Русская вечерка» – игры, хороводы, русские забавы, посвященная Году народного творчества Ростовской области.

Почти в каждом парке всегда есть, чем заняться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти в каждом парке всегда есть, чем заняться.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

Суббота, 29 июня:

11.00 - Увлекательные выходные «Радостью наполним сердце»: - игры, танцы и развлечения.

Воскресенье, 30 июня

11.00 - Увлекательные выходные «Приходите в гости к нам»: эстафеты, игры с мячами и со скакалкой.

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Суббота, 29 июня:

17.00 до 19.00 - Концерт «Мелодии лета».

Воскресенье, 30 июня:

17.00 до 19.30 - «Воскресенье день веселья» - праздник выходного дня для посетителей.

17.30 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читательского пункта.

Для ростовчан и гостей города свою культурную программу приготовили парки донской столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для ростовчан и гостей города свою культурную программу приготовили парки донской столицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Суббота, 29 июня:

18.00 - День Молодежи. Масштабный концерт с участием лучших творческих коллективов. Работа фотозон, интерактивных площадок и арт-объектов. Поздравление от рэпера Feduk: больше пяти тысяч человек выбрали именно его кандидатуру.

Воскресенье, 30 июня:

18.00 - Анимационная программа.

ПАРК «ДРУЖБА»

Суббота, 29 июня:

16.00-17.00 - Детская арт-площадка для посетителей парка.

13.0016.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».

Воскресенье, 30 июня:

10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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