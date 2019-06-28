Единственный на юге России Центр реабилитации детей-инвалидов может появиться в Ростове-на-Дону

Тема создания в Ростове-на-Дону уникального — и, по сути, единственного на всем юге России — межмуниципального комплексного Центра реабилитации и абилитации детей-инвалидов, идея появления которого несколько месяцев назад прозвучала на форуме «Особенное детство», получила развитие.

Вопрос стал предметом обсуждения за круглым столом в Законодательном собрании региона, который прошел под председательством первого вице-спикера донского парламента Сергея Михалева, возглавляющего в ЗС РО комитет по соцполитике.

- К нам обратилась группа депутатов Госдумы от Ростовской области плюс ряд общественных организаций — они поставили вопрос о том, что среди реабилитационных учреждений региона на сегодняшний день нет центра, который бы занимался комплексной реабилитацией и абилитацией, - отметил Михалев. - В особенности это касается инвалидов, которые перешагнули возраст в 18 лет — то есть, когда родители уже не могут оказывать помощь в том объеме, пока они были несовершеннолетними, но при этом, на самом деле, поддержка как раз и нужна это время, ведь человек остается один на один со своими проблемами и бытовыми трудностями.

По его словам, в настоящее время этот сложный период ни одним учреждением не учитывается. А проблема, между тем, стоит остро — даже если просто принять во внимание, что на данный момент в донском регионе проживает свыше 350 тысяч инвалидов, из которых более 13 тысяч — это как раз дети с ограниченными возможностями здоровья. Да, в сфере предоставления услуг по реабилитации для этой категории граждан сегодня функционируют почти двести двадцать организаций, однако же — среди них нет ни одного учреждения, оказывающего комплексную реабилитацию.

- Есть разные мнения, нужен этот центр или не нужен, а если нужен, то где, в каком месте, конкретно для каких категорий, - рассказал первый зампред Заксобрания. - Нам поступило уже несколько предложений по размещению центра. Но хотелось бы понять, где будет удобнее его местоположение, где готовы все условия для этого. Конечно, нельзя сказать, что мы сегодня с нуля обсуждаем этот вопрос, поскольку уже есть определенные проработки, подготовлены уже некоторые материалы по составу этого центра, по набору услуг Минтруда и соцразвития Ростовской области, проработки Минздрава. Но надо выходить из стадии «переписки между ведомствами» на конкретику — выслушать все мнения, выработать единый подход, и с этим подходом уже обращаться к губернатору с конкретными предложениями.

Сергей Михалев отметил, что от служебной переписки между ведомствами пора переходить к конкретике. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Как стало известно, среди идей по локализации этого центра рассматривается, во-первых, территория Октябрьского района (п. Каменоломни), где, с одной стороны, имеется удобная транспортная логистика, а вокруг расположены несколько крупных городов (Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск и сам Ростов-на-Дону недалеко), но, увы, с другой - есть вопросы по инженерным коммуникациям и отводу земель, а во-вторых — Областная детская клиническая больница, в которой имеется и необходимая база, и персонал, и прочие возможности.

Впрочем, пока что это — все-таки не самая главная составляющая. Есть и другие, не менее важные.

- Если создавать такой комплексный центр, то его деятельность должна быть направлена не только на реабилитацию детей-инвалидов, потому что для них все-таки уже есть реабилитационные центры, а в первую очередь для инвалидов старше 18 лет, так как на сегодняшний день комплексного подхода для их реабилитации в Ростовской области не создано, - уточнила, в частности, министр труда и соцразвития РО Елена Елисеева, сообщив, тем временем, что ее ведомством уже разработано положение о центре комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, которое включает в себя расчет мощности объекта, количество необходимых площадей и оборудования.

А начальник отдела охраны здоровья женщин и детей регионального Минздрава Татьяна Выгонская считает, что нужно озаботиться еще тем, что на Дону есть категория детей, которые еще не стали инвалидам, они находятся на грани этого:

- Это дети, которые относятся к 4 и 5 группам здоровья – «декомпенсированные состояния», - пояснила она. - Такие группы детей, которые инвалидами пока не признаны, но нуждаются в реабилитации, чтобы ими не стать. Пройдя лечение в таком центре, они могут не уйти в эту инвалидность.

Депутат Сергей Михалев, подводя итог заседания круглого стола, сообщил, что все обсуждаемые на заседании предложения и рекомендации необходимо четко сформулировать и официально представить губернатору Ростовской области для рассмотрения.