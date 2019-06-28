Рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 в Ростове-на-Дону: подорожают свет, газ, вода и отопление. С понедельника в Ростовской области ожидается новый виток роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Так, первый скачок за год случился 1 января 2019-го, тогда из-за изменения ставки НДС тарифы выросли примерно на 1,7 процента. Теперь же плановый рост связан с инфляцией.

По словам, руководителя Региональной службы по тарифам РО Алексея Лукьянова, максимальный рост платежей граждан с 1 июля текущего года составит не более четырех процентов к уже существующим ценам. В областном правительстве добавляют, что в единичных случаях рост более, чем на четыре процента экономически обоснованных тарифов все же произошел. Однако жители на себе этого не ощутят, так как для покрытия разницы будут привлечены бюджетные субсидии.

Рост платежей граждан с 1 июля 2019 года составит не более четырех процентов к уже существующим ценам.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ И ГАЗ

Как сообщили в правительстве региона, тариф на электроэнергию для населения в пределах социальной нормы в Ростовской области самый низкий на Юге страны, а точнее в ЮФО. При том, что уже совсем скоро он подрастет еще на 1,8 процента. Так, горожане в пределах социальной нормы будут оплачивать 3,96 рублей за киловатт, а сверх соцнормы уже 5,53 рубля за тот же объем поставляемого ресурса. Если в доме горожан стоят электроплиты, то сумма будет меньше - 2,77 рубля за киловатт в пределах соцнормы, если больше - кошелек станет легче еще на 1,1 рубля (то есть по 3,87 руб/кВтч). Для них, как и для сельского населения, действует понижающий коэфициент в 0,7.

Чуть меньше - на 1,4 процента, вырастет для жителей региона оплата за пользование газом. Сумма зависит от направления использования голубого топлива и будет варьироваться от 6,18 до 6,32 рубля за кубический метр.

Первый скачок случился в начале года - с 1 января, тогда из-за изменения ставки НДС тарифы выросли примерно на 1,7 процента.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВОДА И ТЕПЛО

- Тарифы на тепло, воду и водоотведение не являются едиными по всей нашей области, - объясняют специалисты. - Разница в сумме связана с рядом таких факторов, как возраст и эффективность эксплуатируемого оборудования, величина полезного отпуска коммунального ресурса и условия производства. В водоснабжении играет роль еще и удаленность от точки водозабора, а в теплоснабжении - возможность производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.

Они, кстати, вырастут в цене больше других. В среднем по региону повышение тарифов на воду составит порядка 3,31 процента. Так, размер тарифов на питьевую воду может составлять по разным организациям от 12,06 до 90,46 рубля за кубометр, а цена на водоотведение - от 9,13 до 76,30 рубля за кубический метр.

Ну, и наконец, отопление. В среднем, по региону оно подорожает на 2,88 процента. Тарифы на тепловую энергию теперь будут варьироваться от 1 096,86 до 4 870,07 рублей за гигакалорию.

КСТАТИ

Если тарифы на воду и водоотведение превышают критерии доступности или «предельные» тарифы: по холодной воде это 40 руб./куб.м (с учетом НДС), по водоотведению – 35 руб./куб. м (с учетом НДС), то разницу между установленным и «предельным» тарифом могут вернуть. Для этого предусмотрены адресные социальные выплаты гражданам из средств областного бюджета. Правда, делают их только после заявления самого местного жителя в МФЦ или орган соцзащиты по месту жительства.

Кроме того, полагается выплата субсидии тем, у кого платежка за ЖКУ больше, чем 20 процентов от общего дохода семьи (по федеральным стандартам такая доля составляет 22 процента).