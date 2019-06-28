В Ростовской области в ближайшие шесть лет господдержка малого и среднего бизнеса вырастет вдвое

Донскому региону предстоит вдвое увеличить объемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в ближайшие шесть предстоит увеличить практически в два раза — с нынешних 3 млрд рублей (в виде льготных займов и финансовых гарантий) до почти 5,9 млрд рублей к 2024-му.

Об этом в ходе круглого стола с участием депутатов ЗС РО, представителей исполнительной власти региона, некоммерческих организаций, банков и, собственно, представителей предпринимательского сообщества заявил председатель комитета по экономике донского парламента Игорь Бураков.

- В настоящее время Ростовская область в отношении малого и среднего бизнеса использует возвратные формы поддержки: иными словами, предприниматели получают не субсидии, а льготные кредиты, которые возвращаются потом с процентами, - рассказал Бураков. - Таким образом, можно постоянно увеличивать объем такой поддержки. И в этом заключается плюс этого механизма. Поэтому-то, собственно, Федерация и ориентирует регионы на активное его использование.

С другой стороны, отметил он, вот такие возвратные формы господдержки не должны заменять собой банки — соответственно, займы необходимо выдавать не всем подряд, а именно тем субъектам малого и среднего бизнеса, которым попросту трудно или дорого брать кредиты в банках.

- Как вариант, таким организациям кредит гораздо проще получить его в микрофинансовой организации, собственником которой выступает Минэкономразвития региона, - полагает Игорь Бураков.

Тем более, по словам депутата, сейчас многие крупные компании уже не настолько активно пользуются этими инструментами: низкий уровень инфляции и вполне доступные ставки по банковским кредитам позволяют обходиться без этого. Однако на рынке наблюдается дефицит хороших предпринимательских идей, отчего, собственно, стоит обратить внимание на другие формы поддержки малого и среднего бизнеса. И самый очевидный из них — это снижение налогов.

- У нас появляются профицитные бюджеты, растут доходы (казны), значит — существует есть база для того, чтобы внимательно и предметно пересмотреть политику на снижение налогов для малого и среднего бизнеса: я имею в виду наиболее популярную модель - упрощенную систему налогообложения, - считает председатель экономического комитета ЗС РО. - Это и есть самый выгодный и перспективный способ финансирования малого бизнеса.

Система поддержки бизнеса должна быть максимально актуальной и эффективной, считают в донском парламенте. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

И микрофинансовые структуры с государственным участием тоже должны переориентироваться на выдачу займов начинающему бизнесу, у которого нет еще оборотов, залогов, а потому он и получает отказы в банках. Причем, считает Игорь Бураков, можно даже обнулить ставку — с сегодняшних 3,75 процента годовых, по примеру Фонда развития моногородов. Применительно к Ростовской области, речь идет, в частности, о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), каковых в регионе три — Гуково, Донецк и Зверево.

Как уточнили, между тем, в Минэкономразвития региона, та сумма господдержки МСП до 2024 года, о которой идет речь (5 млрд 870 млн рублей), это — средства, выделяемые в рамках нового национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». А ключевым объектом инфраструктуры, на базе которого планируется масштабировать виды и объемы такой помощи бизнесу, выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, капитализацию которого за шесть предстоит поднять тоже вдвое, до 3 млрд рублей.

Бураков также сообщил, что все высказанные в ходе заседания «круглого стола» идеи и предложения будут обобщены и переданы в региональное Правительство.

- Необходимо, чтобы система поддержки малого и среднего предпринимательства была максимально актуальной и эффективной и соответствовала текущей экономической повестке, - подчеркнул он. - В этом направлении мы и будем работать.