Топ-5 популярных мест для прогулок в Ростове-на-Дону

Что показать гостям в Ростове-на-Дону? Можно отправиться в краеведческих музей, художественную галерею или кинотеатр, прокатиться на колесе обозрения или покутить на левом берегу Дона. А можно просто погулять по красивым местам донской столицы, которых, к счастью, достаточно много.

НАБЕРЕЖНАЯ

На самом деле достойный вариант проведения времени, который приходит в голову сразу же при мысли о прогулке. Здесь она может затянуться на несколько часов. Вариантов проведения времени масса: есть возможность просто посидеть на лавочке в теньке, обсудить с рыбаками тему: «Рак мельчает, а рыба уже не та», подняться на лифте на Ворошиловский мост и обратно спуститься на набережную. Полюбоваться на памятники «Ростовчанке», героям «Тихого Дона» Григорию и Аксинье, скульптуры «Дед Щукарь», «Рак», «Купание коня».

Если есть настроение и средства, можно приобрести билет на часовую прогулку на теплоходе либо просто пообедать/поужинать в кафе с видом на Дон.

Ростов хорош в любое время годаФото: Ирина ПОТЕРЯ

ПАРАМОНОВСКИЕ СКЛАДЫ

Прогулка много времени не займет, зато вы точно насладитесь особой атмосферой заброшенности. Комплекс складских сооружений XIX века завораживает в любое время года. Будучи на складах, мало верится в то, что это центральная часть Ростова-на-Дону. Парамоновские склады являются визитной карточкой города, сюда водят многочисленные экскурсии. Но их состояние, конечно, удручает, и после посещения остается двойственное настроение. Да, целый ансамбль исторических зданий, но, увы, не видно заботливой руки.

Парамоновские склады. Фото из группы ВК "Этнопарк "Парамоны""

ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"

Самый молодой парк Ростова-на-Дону, расположенный на левом берегу Дона, обязан своим появлением чемпионату мира по футболу. Парк вполне претендует на звание самого популярного. Хоть существуют проблемы с отсутствием тени в жару, но в целом можно интересно провести время благодаря большой детской площадке, спортивной зоне, набережной, с которой можно любоваться на Дон несколько часов подряд. Нельзя не сказать о новом стадионе «Ростов-Арена», который находится рядом с парком (к слову, вскоре сюда планируют водить платные экскурсии).

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Соборная площадь - самая старая площадь города, которую называют сердцем донской столицы. Она появилась в конце XVIII века, когда Солдатская слобода Ростова-на-Дону стала интенсивно заселяться, вследствие чего появилась территория, где организовался рынок. Нынешний кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на Соборной площади возле Центрального рынка, был построен в донской столице в период с 1854 по 1860 годы по типовому проекту архитектора Константина Тона. Долгое время он нуждался в реконструкции, которая наконец-таки завершена.

ПУШКИНСКАЯ

В Ростове-на-Дону главной улицей является Садовая, а вот главной пешеходной зоной - несомненно, Пушкинская. Прогулка по тихому бульвару мимо старых особняков 19 века, многочисленных кондитерских, ресторанов и магазинчиков доставит удовольствие. На Пушкинской находятся самая большая публичная библиотека, Благовещенский греческий храм, памятники донским писателям Виталию Закруткину, Михаилу Шолохову, Антону Чехову, Александру Пушкину, советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. .

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