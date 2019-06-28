2019-06-28T21:16:15+03:00
Общество

Топ-5 популярных мест для прогулок в Ростове-на-Дону

«Комсомолка» подскажет, куда пойти в выходной день [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове много отличных мест, где можно провести времяВ Ростове много отличных мест, где можно провести времяФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Что показать гостям в Ростове-на-Дону? Можно отправиться в краеведческих музей, художественную галерею или кинотеатр, прокатиться на колесе обозрения или покутить на левом берегу Дона. А можно просто погулять по красивым местам донской столицы, которых, к счастью, достаточно много.

НАБЕРЕЖНАЯ

На самом деле достойный вариант проведения времени, который приходит в голову сразу же при мысли о прогулке. Здесь она может затянуться на несколько часов. Вариантов проведения времени масса: есть возможность просто посидеть на лавочке в теньке, обсудить с рыбаками тему: «Рак мельчает, а рыба уже не та», подняться на лифте на Ворошиловский мост и обратно спуститься на набережную. Полюбоваться на памятники «Ростовчанке», героям «Тихого Дона» Григорию и Аксинье, скульптуры «Дед Щукарь», «Рак», «Купание коня».

Если есть настроение и средства, можно приобрести билет на часовую прогулку на теплоходе либо просто пообедать/поужинать в кафе с видом на Дон.

Ростов хорош в любое время года Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростов хорош в любое время годаФото: Ирина ПОТЕРЯ

ПАРАМОНОВСКИЕ СКЛАДЫ

Прогулка много времени не займет, зато вы точно насладитесь особой атмосферой заброшенности. Комплекс складских сооружений XIX века завораживает в любое время года. Будучи на складах, мало верится в то, что это центральная часть Ростова-на-Дону. Парамоновские склады являются визитной карточкой города, сюда водят многочисленные экскурсии. Но их состояние, конечно, удручает, и после посещения остается двойственное настроение. Да, целый ансамбль исторических зданий, но, увы, не видно заботливой руки.

Парамоновские склады. Фото из группы ВК "Этнопарк "Парамоны""

Парамоновские склады. Фото из группы ВК "Этнопарк "Парамоны""

ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"

Самый молодой парк Ростова-на-Дону, расположенный на левом берегу Дона, обязан своим появлением чемпионату мира по футболу. Парк вполне претендует на звание самого популярного. Хоть существуют проблемы с отсутствием тени в жару, но в целом можно интересно провести время благодаря большой детской площадке, спортивной зоне, набережной, с которой можно любоваться на Дон несколько часов подряд. Нельзя не сказать о новом стадионе «Ростов-Арена», который находится рядом с парком (к слову, вскоре сюда планируют водить платные экскурсии).

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Соборная площадь - самая старая площадь города, которую называют сердцем донской столицы. Она появилась в конце XVIII века, когда Солдатская слобода Ростова-на-Дону стала интенсивно заселяться, вследствие чего появилась территория, где организовался рынок. Нынешний кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на Соборной площади возле Центрального рынка, был построен в донской столице в период с 1854 по 1860 годы по типовому проекту архитектора Константина Тона. Долгое время он нуждался в реконструкции, которая наконец-таки завершена.

ПУШКИНСКАЯ

В Ростове-на-Дону главной улицей является Садовая, а вот главной пешеходной зоной - несомненно, Пушкинская. Прогулка по тихому бульвару мимо старых особняков 19 века, многочисленных кондитерских, ресторанов и магазинчиков доставит удовольствие. На Пушкинской находятся самая большая публичная библиотека, Благовещенский греческий храм, памятники донским писателям Виталию Закруткину, Михаилу Шолохову, Антону Чехову, Александру Пушкину, советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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