2019-06-28T21:30:35+03:00
Общество

«Ой, кто такой красивый хамит Мексике? Сами-то давно смотрели в зеркало?»

Поклонники встали на защиту своей любимицы
Ольга КУПОРОВА
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Поклонники гадают, на каком месте Марина планирует сделать новое тату. Фото: ms.mexikaПоклонники гадают, на каком месте Марина планирует сделать новое тату. Фото: ms.mexika
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Марина Черкасова, она же Мексика, она же уроженка Ростова-на-Дону, которая засветилась в «Доме-2» так ярко, что сейчас популярный блогер, знает толк в эпатаже. До количества подписчиков Инстаграма Ольги Бузовой ей конечно далеко, но 24-летняя красотка Мексика умеет заставить о себе говорить, ну либо писать.

На этот раз она решила поддеть хейтеров, которые регулярно оставляют своим комментарии в стиле: «Фу ты ну ты!», «Какая страшная!», «Пластика только во вред!», «Пойди умойся!».

ms.mexikams.mexika
До чего до***мся на этой фотке?
12093 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мексика выложила свой снимок, который почти идеален. И точенный носик, и пухленькие губки, и причесана как приличная девушка, а не «подруга гопника на районе».

Ну да, после пластики, да татуировки, да уколы красоты, да - карточка прошла через фотошопа, но результат-то ничего!

Угу. Комментарии взорвались (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Пластмасовая», «Селиконовая!», «Баба огонь! Что ни делает, ничего не скрывает! Удачно не удачно, не последний понедельник живет! Идеалов нет! И жизнь ее», «Мекс сколько мл в губках?», «Почитав комменты решила посмотреть тех кто хамит мекс) ну **** какие вы все ****ные тут шнобель прямо шедевральный у вас», «Ой, кто такой красивый хамит Мексике?», «Сперва на себя посмотрите в зеркало а потом пишите», «Вот у тебя психов в коментах...», «Собрались тут идеальные».

ms.mexikams.mexika
#мексичка
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А что думаете вы? Пишите в комментариях?

ms.mexikams.mexika
В моей палате новое зеркало @mister.mirror спасибо большое за самый нужный подгон))
30507 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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