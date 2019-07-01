В центре Ростова-на-Дону после демонтажа ларьков в переходе открылась панорама будущего

В центре Ростова-на-Дону очистили еще один подземный переход от торговых ларьков - речь идет о пересечении Буденновского и Московской. Как оказалось, здесь неплохо сохранились мозаичные полотна, где авторы представили город в будущем.

- Это памятник советского монументального искусства прошлого века, - говорит Александр Кожин, председатель общества по охране памятников. - Сохранилось все неплохо, за это в том числе можно благодарить торговцев, которые не разрушили, а законсервировали мозаику на долгие двадцать лет, что и спасло. Хотя, возможно, свою роль сыграли и камеры наблюдения. В любом случае, важен результат.

Если на пересечении Кировского и Садовой главной темой перехода стали, к примеру, человек и космос, то у Центрального рынка - будущее Ростова-на-Дону и донского региона. Здесь есть все: панорамный вид на город, счастливые отдыхающие на Дону, не менее радостные обедающие и работающие крестьяне.

Узнаете? Фото: Алексей Попков

- Ростов и Дон легко узнаваемы, хотя уже появилось много новых высоток, - говорит ростовчанка Надежда Подольская. - Еще в детстве я влюбилась в картину, где обедают крестьяне, - одни смеются, другие ругаются. Там есть один яркий персонаж, очень похожий на Деда Щукаря. Ради него сюда и спустилась - сделаю снимок заставкой на компьютере.

Переход должны привести в порядок уже в следующем году. Фото: Алексей Попков

Сейчас многие ростовчане специально спускаются в переход, чтобы сделать селфи у Ворошиловского моста, комбайна и на фоне парусников. Предполагается, что очень скоро подземный переход уйдет на реконструкцию, которая будет длиться больше года.

ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Стоит отметить, что активисты Ростова-на-Дону уже несколько лет бьются за сохранение уникальных мозаичных панно в подземных переходах, которые в 90-е годы были заставлены ларьками. Первым «освободили» переход на пересечении Ворошиловского и Садовой, правда, последующий ремонт вызвал немалый общественный резонанс. Многие были против серой плитки, которая стала основным фоном (высказал свое непонимание даже режиссер Кирилл Серебренников), другие, наоборот, благодарили за современный вариант «прочтения» мозаики.

- Надо понимать, что в реконструкции подземного перехода на Садовой/Ворошиловском и у Центрального рынка будут разные подходы. Дело в том, что сейчас мозаика является памятником регионального значения, когда раньше она таковой не являлась, - поясняет Александр Кожин. - Не просто мозаика, а переход - наливные полы, потолки, ступени, которые уже десять раз переделывали, а собственнику придется согласовывать каждое изменение. Но надеюсь, что реконструкция не затянется, как это случилось с домом Врангеля, который, увы, до сих пор не приведен в порядок, несмотря на общественное внимание и значимость объекта.

МОЗАИКА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

Напомним, многофигурные мозаичные панно в Ростове-на-Дону появились в конце 70-х и 80-х годах. Их сделали энтузиасты - мастера «Мостотряда №10» под руководством Юрия Лабинцева.

Мозаика стала памятников регионального значения. Фото: Алексей Попков

- Он был самородком, - рассказала в одном из интервью «Комсомолке» Галина Гриценко, которая работала у него в команде. - Гениальным человеком, который горел этой идеей, сам рисовал эскизы, изучал архивы, встречался с историками и краеведами. Мы закончим переход, уйдем в отпуск, а он - в библиотеки читать книжки и готовить новые полотна... Каждый переход посвящен определенной тематике - человеку, доблести, воинской славе, советской жизни, труду, донской природе. Многие ростовчане считают, что мозаика стала одной из главных достопримечательностей города, памятником народного патриотического советского реализма.

Ну разве это не красота? Фото: Алексей Попков

Кстати, рассказывают, что поначалу партийному руководству в Москве идея с мозаикой в подземном переходе Ростова-на-Дону пришлась не по вкусу, но ростовчанам удалось убедить в необходимости такого представления советской жизни.

Ростовчанки уверяют, что купальник у девушки с этой мозаики очень даже модный. Фото: Алексей Попков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мозаика в подземных переходах Ростова-на-Дону: мифы и реальность

Создатель ростовских мозаик Галина Гриценко рассказала, как удалось сделать гениальные панно без принтеров и плиткорезов в условиях жесточайшего дефицита (подробности)