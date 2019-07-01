Под Ростовом соцработница, украв у старушки икону 19 века, продала ее в десять раз дешевле реальной стоимости

Уникальная икона Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» стала главной уликой в уголовном деле. Обвиняемая - 42-летняя сотрудница собеса. Потерпевшие - 96-летняя хозяйка дома и ее сын.

- Все началось с того, что мужчина приехала в дом пожилой матери, где не обнаружил икону, которая хранилась в семье несколько десятков лет, - рассказали в правоохранительных органах. - Он написал заявление в полицию, попросив вернуть реликвию.

Когда стали разбираться, выяснилось, что замок входной двери дома не вскрывали, окно не разбивали, а вот ключи были у ограниченного числа людей, в том числе работницы собеса.

- Эти обстоятельства позволили предположить, что к хищению может быть причастна сотрудница социальной службы, - пояснили в МВД России. - По подозрению в совершении данного преступления 42-летняя жительница города Константиновска была задержана.

Женщина все всем призналась. Она рассказала, что подалась искушению, надеясь, что сыновья, проживавшие в других городах, забыли про икону, либо не станут поднимать тревогу. Своим ключом открыла входную дверь и похитила образ, который затем продала за 20 тысяч рублей сотруднику антикварной лавки Ростова-на-Дону. Очень продешевила, кстати.

Икону вернули в семью. Фото: МВД России

Во время расследования уголовного дела была проведена искусствоведческая судебная экспертиза. Как оказалось, икона действительно уникальна, она изготовлена в конце XIX века в средней полосе России, является художественной, исторической и культурной ценностью, а ее оценочная стоимость - 200 тысяч рублей.

За кражу ценности соцработнице грозят лишение свободы до десяти лет и крупный штраф (500 тысяч рублей).

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