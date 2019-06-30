В Ростове-на-Дону экс-жене Цеповяза из банды «цапков» в суд вызвали скорую

В воскресенье, 30 июня, в районном суде города Ростова-на-Дону прошло экстренное заседание. На нем должны были выбрать меру пресечения экс-супруге одного из участников банды "цапков" - Наталье Стришней.

Известно, что женщина была замужем за Вячеславом Цеповязом. Сейчас он сам отбывает наказание в одном из СИЗО (его осудили на 19 лет, - прим. автр.). Надо сказать, из колонии он уже прославился снимками с омарами и шашлыком, якобы сделанными во время банкета в колонии.

Наталью Стришнюю увезли в Ростовскую область.

Теперь уголовное дело грозит и его экс-даме сердца - ее подозревают в вымогательстве 77 миллионов (!) рублей. Накануне, 29 июня, в дом к женщине в Краснодарском крае пришли с обысками. После этого экстренно доставили в донскую столицу. Дело слушалось в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. Однако прямо во время заседания, около полудня, 47-летней Наталье стало плохо. И ей экстренно вызвали скорую помощь.

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, подозреваемая жаловалась на общую слабость и головокружение. Говорят, ей измерили артериальное давление, после чего якобы дали лекарство и сделали успокоительный укол. Правда, госпитализация при таких симптомах не потребовалась.

Медиков вызвали прямо в суд.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Адвокат Натальи заявил журналистам, что женщина серьезно больна и проходила лечение в Германии. Сейчас речь идет о том, что ближайшие два месяца - пока будет идти следствие, она может провести в СИЗО. Однако защита просит отпустить ее под залог из-за состояния здоровья. Заседание было прервано вызовом скорой.

Напомним, "цапки" прославились на всю страну после убийства 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края. В числе погибших был и ростовский бизнесмен, который гостил у фермера Аметова вместе с женой и двумя маленькими дочками. Дальше - больше, оказалось, что "цапки" держали в страхе многих краснодарских бизнесменов. После их задержания, лидер банды скончался от инсульта в СИЗО, многие его подчиненные получили реальные сроки.

Фото, вызвавшие большой общественный резонанс, появились в ноябре прошлого года

Позже в Сеть попали снимки, как один из участников банды Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в колонии строго режима в прикуску с деликатесами. Однако сам заключенный сообщил, что на кадрах не он. И предположил, что к фото могла приложить руку его экс-супруга.

Известно, что ОМОН ворвался в элитный особняк Натальи Стришней рано утром в субботу, после чего оперативники отправились к ней на работу. По версии следствия, она и ее брат (он также сейчас вместе с ней задержан, - прим. автр.) якобы вымогали деньги у одного из местных бизнесменов. Сумма не маленькая. Сама женщина уверена, что это "заказ".

Заключенный Цеповяз в арестантской форме и с шашлыками. Фото: из открытых источников

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