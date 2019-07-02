Из-за мусорной реформы Ростов-на-Дону оказался в антилидерах по фактическому росту оплаты за услуги ЖКХ

Южная столица попала в число антилидеров рейтинга по фактическому росту стоимости жилищно-коммунальных услуг среди городов-миллионников страны: соответствующие данные приводит в своем исследовании Институт проблем естественных монополий.

Наибольший реальный прирост оплаты за коммуналку ко второму полугодию 2019-го в сравнении с первой половиной 2018-го, по расчетам аналитиков ИПЕМ, произошел в Омске, где людям приходится отдавать за ЖКУ на 9 процентов больше, второе место делят Ростов-на-Дону и Воронеж (плюс 8,8%), третья строчка — у Екатеринбурга (плюс 8,6%).

- Основными особенностями тарифной кампании 2019 года являются повышение НДС с 1 января и выделение обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в качестве отдельной коммунальной услуги, - отмечают эксперты. - И базовые значения индексов платы, утверждаемые на федеральном уровне, зачастую не отражают реальную ситуацию в муниципалитетах – окончательные значения индексов платы утверждаются на региональном уровне и могут достигать десятков процентов, тем самым многократно превышая базовые значения (от 2 до 4,8 процента).

Допустимый и фактический прирост платы за ЖКУ (вторая половина 2019 года ко второй половине 2018-го). Таблица: ИПЕМ.

При этом именно новая система обращение с ТКО, именуемая в народе мусорной реформой, сыграла свою негативную роль в произошедшем росте стоимости коммуналки: ранее эта строчка была включена в состав оплаты за содержание жилья, а «коммунальной» услуга стала лишь с 2019 года.

- Если же рассматривать ЖКУ в совокупности, то темпы роста будут существенно выше, - говорится в исследовании. - Лишь в Санкт-Петербурге прирост составит крайне низкие 3,1 проценте – благодаря отсрочке ввода платы за обращение с ТКО и массовому пересмотру тарифов в июне. Еще в двух городах (Нижний Новгород, Пермь) – чуть ниже 5 процентов. Напротив, в четырех городах (Екатеринбург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Омск) прирост платы составит 8,5–9,0 процента, и всего в трех городах прирост платы будет чуть ниже 5 процентов. Как следствие, темп прироста платы за ЖКУ превысит окончательные значения индексов платы за коммунальные услуги в 10 из 15 городов!

Кстати, по соотношению совокупной платы за услуги ЖКХ и доходов населения Ростов-на-Дону также оказался в «плохой» тройке (см. таблицу ниже): при том, что при среднедушевом доходе в 29 064 рубля в месяц коммуналка средней же квартире обходится в 6727 рублей. В пересчете получается, что условная семья в южной столице отчисляет 11,6 процента своих расходов именно на ЖКУ.

Соотношение совокупной платы за ЖКУ и доходов населения. Таблица: ИПЕМ.

Впрочем, официальные данные гласят, что превышения роста тарифов над лимитами, установленными государством, в Ростовской области нет.

- Рост платежей населения за коммунальные услуги, как и в прошлые годы, ограничен предельными индексами, - отмечал ранее руководитель Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов. - В среднем по области индекс роста платежей установлен Правительством РФ и составит 2 процента к январю 2019-го (с Нового года рост тарифов составил около 1,7% в связи с изменением ставки НДС), с максимально возможным отклонением в 2 процента. Таким образом, максимальный рост платежей граждан с 1 июля составит не более 4 процентов.