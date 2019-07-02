Ждут инициативных жителей: в Ростовской области ЛДПР намерена укрепить позиции

2 июля в Ростове-на-Дону на собрании актива партии ЛДПР официально представлен новый координатор регионального отделения. Им стал 32-летний Петр Пятибратов. В партии он состоит уже много лет, известен благодаря активной позиции, ряду инициатив, имеет опыт законотворческой работы, трудился в сельском хозяйстве, строительной отрасли.

Представил его новый куратор ростовского отделения, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярев, прибывший на донскую землю с рабочим визитом.

- Как потомственный донской казак я приехал на ростовскую землю с двумя миссиями, - сказал во время пресс-конференции Михаил Дегтярев. - Первая - по линии партийной работы. Как вы знаете, по поручению Владимира Жириновского я представил региональному активу нового руководителя, им стал Петр Пятибратов. Петр имеет большой управленческий и хозяйственный опыт, он известный благотворитель. Вторая задача - осмотр спортивных объектов в стадии строительства. В мои функции как председателя профильного комитета входит ознакомление с объектами, на которые выделяются государственные средства.

По словам Михаила Дегтярева, кандидатуру нового координатора в Ростовской области подыскивали долго, так как «хотели влить свежую кровь» в партийную ячейку. Петр Пятибратов подходил больше всех.

- Планируется изменение конструкции позиционирования нашей партии в регионе, - подчеркнул член президиума ЛДПР Михаил Дегтярев. - Хочу отметить, что проблемы есть везде, но по всем объективным показателям отделение ЛДПР в Ростовской области входило в последнюю десятку - это и по публичной активности, по представительству в органах местного самоуправления, по числу упоминаний в СМИ. Это при том, что донской регион имеет большой потенциал.

Перед координатором поставлены задачи. Не только профессиональные люди в команде, более активное участие в жизни Ростовской области, но и увеличение количества встреч с населением, избирателями, укрепление позиций в органах местного самоуправления.

Отвечая на вопросы журналистов, новый координатор регионального отделения ЛДПР в Ростовской области отметил, что уже определены основные направления деятельности.

- Мы будем проводить работу, направленную на помощь всем жителям донского региона. Ждем все инициативные группы со своими проблемами, - подчеркнул Петр Пятибратов. - Уличная активность ЛДПР значительно возрастет, фракцию ЛДПР в Заксобрании и местных депутатов будем подключать к работе. Мы намерены кратно укрепить позиции ЛДПР в Ростовской области. Скоро откроем новый штаб партии.