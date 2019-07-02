2019-07-02T17:38:41+03:00
Общество

Ждут инициативных жителей: в Ростовской области ЛДПР намерена укрепить позиции

Новый координатор Петр Пятибратов уже заявил о готовности активно участвовать в жизни донского региона
Ольга КУПОРОВА
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Михаил Дегтярев (слева) представил коллегам по партии нового координатора регионального отделения ЛДПР Петра Пятибратова (в центре)Михаил Дегтярев (слева) представил коллегам по партии нового координатора регионального отделения ЛДПР Петра Пятибратова (в центре)Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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2 июля в Ростове-на-Дону на собрании актива партии ЛДПР официально представлен новый координатор регионального отделения. Им стал 32-летний Петр Пятибратов. В партии он состоит уже много лет, известен благодаря активной позиции, ряду инициатив, имеет опыт законотворческой работы, трудился в сельском хозяйстве, строительной отрасли.

Представил его новый куратор ростовского отделения, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярев, прибывший на донскую землю с рабочим визитом.

- Как потомственный донской казак я приехал на ростовскую землю с двумя миссиями, - сказал во время пресс-конференции Михаил Дегтярев. - Первая - по линии партийной работы. Как вы знаете, по поручению Владимира Жириновского я представил региональному активу нового руководителя, им стал Петр Пятибратов. Петр имеет большой управленческий и хозяйственный опыт, он известный благотворитель. Вторая задача - осмотр спортивных объектов в стадии строительства. В мои функции как председателя профильного комитета входит ознакомление с объектами, на которые выделяются государственные средства.

По словам Михаила Дегтярева, кандидатуру нового координатора в Ростовской области подыскивали долго, так как «хотели влить свежую кровь» в партийную ячейку. Петр Пятибратов подходил больше всех.

- Планируется изменение конструкции позиционирования нашей партии в регионе, - подчеркнул член президиума ЛДПР Михаил Дегтярев. - Хочу отметить, что проблемы есть везде, но по всем объективным показателям отделение ЛДПР в Ростовской области входило в последнюю десятку - это и по публичной активности, по представительству в органах местного самоуправления, по числу упоминаний в СМИ. Это при том, что донской регион имеет большой потенциал.

Перед координатором поставлены задачи. Не только профессиональные люди в команде, более активное участие в жизни Ростовской области, но и увеличение количества встреч с населением, избирателями, укрепление позиций в органах местного самоуправления.

Отвечая на вопросы журналистов, новый координатор регионального отделения ЛДПР в Ростовской области отметил, что уже определены основные направления деятельности.

- Мы будем проводить работу, направленную на помощь всем жителям донского региона. Ждем все инициативные группы со своими проблемами, - подчеркнул Петр Пятибратов. - Уличная активность ЛДПР значительно возрастет, фракцию ЛДПР в Заксобрании и местных депутатов будем подключать к работе. Мы намерены кратно укрепить позиции ЛДПР в Ростовской области. Скоро откроем новый штаб партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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